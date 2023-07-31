https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html
США де-факто стали спонсорами терроризма, заявил Патрушев
США де-факто стали спонсорами терроризма, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
США де-факто стали спонсорами терроризма, заявил Патрушев
Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:25
2023-07-31T14:25
2023-07-31T14:25
в мире
сша
россия
николай патрушев
чп на крымском мосту
теракт на крымском мосту
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США заявил, что администрация Байдена играла решающую роль в обеих атаках на Крымский мост, в ходе которых применялись американские технологии. Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции на Украине", - добавил он.
https://ria.ru/20230609/ssha-1877334558.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, николай патрушев, чп на крымском мосту, теракт на крымском мосту, совет безопасности рф
В мире, США, Россия, Николай Патрушев, ЧП на Крымском мосту, Теракт на Крымском мосту, Совет Безопасности РФ
США де-факто стали спонсорами терроризма, заявил Патрушев
Патрушев: атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники спонсируют терроризм