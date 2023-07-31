https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887482743.html

Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:54

2023-07-31T22:54

2023-07-31T22:55

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

западный военный округ (зво)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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СВАТОВО (ЛНР), 31 июл - РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт противника, оборудованный под подбитой БМП на купянском направлении, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Гроза", выполняющий задачи на данном участке фронта. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступательные действия на купянском направлении и заняли более выгодные позиции, также сообщается, что была отражена атака противника. "Цель у нас - вражеская БПМ подбитая, под ней окапываются "хохлы", блиндажи там у них, траншеи. С утра уже отработали туда успешно. Сейчас будем добивать", - рассказал "Гроза". При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы ЗВО из ПТУР совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи БМП, следующие мины попали непосредственно в БМП и по близлежащим траншеям. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), министерство обороны рф (минобороны рф)