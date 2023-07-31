https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887482743.html
Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:54
2023-07-31T22:54
2023-07-31T22:55
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
западный военный округ (зво)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СВАТОВО (ЛНР), 31 июл - РИА Новости. Разведчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС РФ при помощи противотанковой управляемой ракеты уничтожили наблюдательный пункт противника, оборудованный под подбитой БМП на купянском направлении, рассказал РИА Новости боец РФ с позывным "Гроза", выполняющий задачи на данном участке фронта. В понедельник в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступательные действия на купянском направлении и заняли более выгодные позиции, также сообщается, что была отражена атака противника. "Цель у нас - вражеская БПМ подбитая, под ней окапываются "хохлы", блиндажи там у них, траншеи. С утра уже отработали туда успешно. Сейчас будем добивать", - рассказал "Гроза". При помощи корректировки с беспилотного летательного аппарата бойцы ЗВО из ПТУР совершили один пристрелочный выстрел, который пришелся в поле вблизи БМП, следующие мины попали непосредственно в БМП и по близлежащим траншеям. Кадры объективного контроля, снятые при помощи беспилотника, есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, западный военный округ (зво), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Западный военный округ (ЗВО), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Разведчик рассказал, как бойцы ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Боец: разведчики ЗВО прямым попаданием из ПТУР уничтожили наблюдательный пункт под БМП