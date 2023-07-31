https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887377030.html

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2023

Российские военные заняли более выгодные позиции в районе Куземовки в ЛНР

Военнослужащие российской группировки "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции, сообщило Минобороны в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:23

2023-07-31T15:23

2023-07-31T16:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении и заняли более выгодные позиции, сообщило Минобороны в телеграм-канале."На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, поддерживаемые артиллерийским огнем и ударами армейской авиации, продолжили наступательные действия в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные позиции", — говорится в сводке ведомства.В районе Новоселовского отражена атака противника, кроме того, российские подразделения ударили по войскам и технике ВСУ в районах Красного Первого, Двуречной и Берестового Харьковской области.Украинская армия потеряла здесь более 45 военнослужащих, а также два броневика, два пикапа и гаубицу Д-20.На Донецком направлении Южная группировка войск продолжила активные оборонительные действия, отразив одиннадцать атак в районах Белогоровки, Берестового, Спорного, Северного, Марьинки, Водяного и Майорска.Авиация и артиллерия нанесли удары по районам дислокации ВСУ в районах Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового.За сутки потери противника здесь составили: более 220 военнослужащих, три броневика, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Южнодонецком и Запорожском направлениях подразделения группировки "Восток", авиация и артиллерия нанесли удары по позициям украинских войск в районах Новоданиловки, Лесного, Преображенки, Малой Токмачки, Работино и Орехова Запорожской области.Группировка успешно отразила атаку противника в районе Старомайорского в ДНР. В районе населенного пункта Успеновка Запорожской области также удалось отразить атаку и уничтожить три украинские диверсионно-разведывательные группы.Противник за сутки потерял здесь до 275 военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы — М109 Paladin, М777 и FH-70, а также два орудия "Мста-Б" и Д-20.На Краснолиманском направлении группировка "Центр" совместно с авиацией и артиллерией успешно отбила две атаки в районах Кременной и Кузьмино Луганской Народной Республики.Кроме того, нанесен удар по подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Ямполовки и Торского в ДНР, Кузьмино и Кармазиновки в ЛНР.Уничтожены до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777, установка "Акация" и радиолокационная станция AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376218.html

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887378628.html

https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины