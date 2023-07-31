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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
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15:20 31.07.2023 (обновлено: 15:27 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376621.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:20
2023-07-31T15:27
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сша
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях
Самоходная гаубица 2С19 Мста-С российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" российских вооруженных сил на закрытых огневых позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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