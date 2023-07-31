https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376621.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:20

2023-07-31T15:20

2023-07-31T15:27

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сша

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887377030.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, сша