https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376621.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 31.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:20
2023-07-31T15:20
2023-07-31T15:27
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, США
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 30 украинских солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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