https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887367709.html

Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы

Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы - РИА Новости, 31.07.2023

Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы

В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:43

2023-07-31T14:43

2023-07-31T14:43

специальная военная операция на украине

госдума рф

вячеслав володин

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, их членов семьи, о чем мы неоднократно говорили и ставили задачу по принятию законов, которые бы защитили ребят, их семьи и сделали все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались. Мы создали систему исходя их ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Такое количество было принято именно чисто вот в этой сфере", - сказал Володин.

https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

госдума рф, вячеслав володин, россия, владимир путин, общество