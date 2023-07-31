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Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы - РИА Новости, 31.07.2023
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы
В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:43
2023-07-31T14:43
2023-07-31T14:43
специальная военная операция на украине
госдума рф
вячеслав володин
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, их членов семьи, о чем мы неоднократно говорили и ставили задачу по принятию законов, которые бы защитили ребят, их семьи и сделали все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались. Мы создали систему исходя их ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Такое количество было принято именно чисто вот в этой сфере", - сказал Володин.
https://ria.ru/20230731/gosduma-1887364573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вячеслав володин, россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Владимир Путин, Общество
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы
Володин: поддержка участников СВО была приоритетом в работе Госдумы в весеннюю сессию