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Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы - РИА Новости, 31.07.2023
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14:43 31.07.2023
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Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы - РИА Новости, 31.07.2023
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы
В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:43
2023-07-31T14:43
специальная военная операция на украине
госдума рф
вячеслав володин
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, их членов семьи, о чем мы неоднократно говорили и ставили задачу по принятию законов, которые бы защитили ребят, их семьи и сделали все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались. Мы создали систему исходя их ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Такое количество было принято именно чисто вот в этой сфере", - сказал Володин.
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госдума рф, вячеслав володин, россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Владимир Путин, Общество
Володин назвал поддержку участников СВО приоритетом в работе Госдумы

Володин: поддержка участников СВО была приоритетом в работе Госдумы в весеннюю сессию

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию среди приоритетов работы Госдумы была поддержка участников СВО, была создана система из 77 законов в этой сфере, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Изначально выделили несколько приоритетов. Один, безусловно, это приоритет, который имеет отношение к вопросам участников специальной военной операции, их членов семьи, о чем мы неоднократно говорили и ставили задачу по принятию законов, которые бы защитили ребят, их семьи и сделали все для того, чтобы наши солдаты, офицеры ни в чем не нуждались. Мы создали систему исходя их ваших поручений, которая базируется на 77 законах. Такое количество было принято именно чисто вот в этой сфере", - сказал Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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