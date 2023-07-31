https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887224447.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.07.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T18:17
2023-07-31T18:17
2023-08-01T16:03
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_f591fa6a721f81119443242e557444a7.png
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили 16 атак противника на Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе Куземовки Луганской Народной Республики заняты более выгодные позиции.Параллельно ликвидированы 107 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, штаб 35-й бригады морской пехоты и цех сборки беспилотников. Средства ПВО сбили самолет Су-25, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 23 беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотник, 427 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 11 048 танков и других бронемашин, 5678 орудий полевой артиллерии и 11 989 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823955979_180:0:1261:811_1920x0_80_0_0_8c6cb8e7ac3c2ddfab3d5075122529ea.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 31 июля 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили 16 атак противника на Донецком, Южнодонецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Пресечена деятельность пяти диверсионно-разведывательных групп ВСУ. В районе Куземовки Луганской Народной Республики заняты более выгодные позиции.
Параллельно ликвидированы 107 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, штаб 35-й бригады морской пехоты и цех сборки беспилотников. Средства ПВО сбили самолет Су-25, 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 23 беспилотника.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотник, 427 зенитных ракетных комплексов, 1140 реактивных систем залпового огня, 11 048 танков и других бронемашин, 5678 орудий полевой артиллерии и 11 989 единиц автомобильной техники.