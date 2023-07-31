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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.07.2023
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11:53 31.07.2023 (обновлено: 12:12 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.07.2023
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:53
2023-07-31T12:12
в мире
белоруссия
польша
минск
ярослав качиньский
станислав жарин
александр лукашенко
евросоюз
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ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter.&quot;Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение&quot;, — говорится в публикации.Командование опубликовало несколько фотографий военных со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".Об усилении польской границы рассказывал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в Белоруссии бойцов "Группы Вагнера". Польские пограничники утверждали, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы.В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Варшава усилила охрану границ, стянула военных и пресекла попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе.Белорусские власти неоднократно опровергали подобные обвинения, указывая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз — из-за западных санкций на это нет "ни денег, ни сил".Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html
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в мире, белоруссия, польша, минск, ярослав качиньский, станислав жарин, александр лукашенко, евросоюз, право и справедливость
В мире, Белоруссия, Польша, Минск, Ярослав Качиньский, Станислав Жарин, Александр Лукашенко, Евросоюз, Право и справедливость
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы
Польские снайперы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы
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ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter.
«

"Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение", — говорится в публикации.

Командование опубликовало несколько фотографий военных со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.
Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".
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Об усилении польской границы рассказывал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в Белоруссии бойцов "Группы Вагнера". Польские пограничники утверждали, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Варшава усилила охрану границ, стянула военных и пресекла попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе.
Белорусские власти неоднократно опровергали подобные обвинения, указывая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз — из-за западных санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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