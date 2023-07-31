https://ria.ru/20230731/snayper-1887320432.html

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией - РИА Новости, 31.07.2023

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:53

2023-07-31T11:53

2023-07-31T12:12

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ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter."Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение", — говорится в публикации.Командование опубликовало несколько фотографий военных со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".Об усилении польской границы рассказывал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в Белоруссии бойцов "Группы Вагнера". Польские пограничники утверждали, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы.В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Варшава усилила охрану границ, стянула военных и пресекла попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе.Белорусские власти неоднократно опровергали подобные обвинения, указывая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз — из-за западных санкций на это нет "ни денег, ни сил".Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.

https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html

https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, польша, минск, ярослав качиньский, станислав жарин, александр лукашенко, евросоюз, право и справедливость