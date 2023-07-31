Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией
Генеральное командование Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы
ВАРШАВА, 31 июл — РИА Новости. Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией, сообщило Генеральное командование Вооруженных сил страны в Twitter.
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"Вечерняя прогулка на свежем воздухе для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение", — говорится в публикации.
Командование опубликовало несколько фотографий военных со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.
Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, на границе с Белоруссией "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".
Об усилении польской границы рассказывал председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в Белоруссии бойцов "Группы Вагнера". Польские пограничники утверждали, что увеличилось число попыток нелегального перехода границы.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Варшава усилила охрану границ, стянула военных и пресекла попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвинив Минск в миграционном кризисе.
Белорусские власти неоднократно опровергали подобные обвинения, указывая, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в Евросоюз — из-за западных санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота — пять метров, стоимость — 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Сейчас конструкцию оснащают камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.