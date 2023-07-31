https://ria.ru/20230731/snaryady-1887479830.html

В Москве нашли около 200 снарядов времен ВОВ при проведении земляных работ

В Москве нашли около 200 снарядов времен ВОВ при проведении земляных работ - РИА Новости, 31.07.2023

В Москве нашли около 200 снарядов времен ВОВ при проведении земляных работ

Арсенал из около 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли при проведении земляных работ возле железной дороги на севере Москвы, их... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:07

2023-07-31T22:07

2023-07-31T22:07

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Арсенал из около 200 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны нашли при проведении земляных работ возле железной дороги на севере Москвы, их утилизируют на полигоне, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При проведении земляных работ около железнодорожных путей на улице Розанова найдены около 200 артиллерийских боеприпасов калибра 20 миллиметров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительной информации, все снаряды находились на глубине примерно одного метра. Место происшествия оцепили и вызвали саперов. Позднее собеседник агентства уточнил, что найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны изъяты с места ЧП - их утилизируют на полигоне.

https://ria.ru/20230628/otseplenie-1880981158.html

https://ria.ru/20230408/snaryad-1863997131.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва