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"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте
"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте - РИА Новости, 31.07.2023
"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте
Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T02:43
2023-07-31T02:43
2023-07-31T07:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт.По мнению Макгрегора, российское наступление на Купянском направлении приводит не только к бесчисленным потерям ВСУ, но и открывает путь для дальнейшего продвижения. Единственной надеждой для Украины, как считает эксперт, остаются истребители F-16: "Мы обещаем истребители F-16, но никто не знает, когда они появятся на Украине и изменят ли они что-либо".Макгрегор заявил, что инфраструктура Украины так и не была подготовлена к обслуживанию армии, в то время как Россия с каждым днем все больше наращивает свой военный потенциал."Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, их запасы огромны, их заводы работают семь дней в неделю 24 часа в сутки, производя все необходимое. Так что Россия сейчас является такой грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года", — подытожил эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева российские подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Он отметил, что на двух участках есть продвижение, на одном 15 километров по фронту и примерно 4 километра на глубину.
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте
Полковник Макгрегор заявил о масштабных потерях в ВСУ из-за наступления ВС России