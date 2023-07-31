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"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте

"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте - РИА Новости, 31.07.2023

"Смерть в промышленных масштабах": ВСУ столкнулись с новым ужасом на фронте

Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T02:43

2023-07-31T02:43

2023-07-31T07:47

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Начавшееся наступление российских войск приводит к гибели украинских солдат в "промышленных масштабах", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls."Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла", — заявил эксперт.По мнению Макгрегора, российское наступление на Купянском направлении приводит не только к бесчисленным потерям ВСУ, но и открывает путь для дальнейшего продвижения. Единственной надеждой для Украины, как считает эксперт, остаются истребители F-16: "Мы обещаем истребители F-16, но никто не знает, когда они появятся на Украине и изменят ли они что-либо".Макгрегор заявил, что инфраструктура Украины так и не была подготовлена к обслуживанию армии, в то время как Россия с каждым днем все больше наращивает свой военный потенциал."Россия выпускает совершенно новые вооружения, ракеты, реактивные снаряды и артиллерийские боеприпасы, их запасы огромны, их заводы работают семь дней в неделю 24 часа в сутки, производя все необходимое. Так что Россия сейчас является такой грозной военной державой, какой она не была в феврале 2022 года", — подытожил эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Мордвичева российские подразделения не только отбивают атаки противника, но и сами переходят в контрнаступление, забирают нужные для наших войск участки. Он отметил, что на двух участках есть продвижение, на одном 15 километров по фронту и примерно 4 километра на глубину.

https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887139427.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины