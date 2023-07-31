Администрация США поддерживает продление закона о слежке
Администрация США поддерживает продление закона о слежке, но осознает необходимость реформ
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, но при этом осознает необходимость возможных реформ, заявили представители Белого дома Джейк Салливан и Джон Файнер.
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"Мы соглашаемся с единогласным выводом, сделанным группой независимых, чрезвычайно опытных экспертов о том, что неспособность повторно авторизовать Раздел 702 может стать "одним из худших провалов разведки нашего времени", - говорится в распространенном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и замсоветника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера.
В заявлении уточняется, что в преддверии истечения срока действия раздела 702 президент США Джо Байден поручил двум комиссиям – по надзору за разведкой и по внешней разведке – проанализировать его эффективность и предоставить рекомендации касательно возможных реформ. Группа экспертов пришла к выводу о том, что действие раздела необходимо продлить, но при этом указала на ряд проблем, требующих решения.
В частности эксперты посетовали на "повсеместное непонимание" ФБР стандарта запросов. Это, как они считают, привело к "недостатку строгости" и "халатности" правоохранителей в рамках использования положений закона.
Салливан и Файнер с необходимостью реформ согласились.
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"Мы также согласны с рекомендациями о том, что действие Раздела 702 должно быть повторно авторизовано... с учетом мер, которые будут основаны на проверенных реформах с целью улучшить соблюдение надзора, помимо прочих улучшений", - говорится в заявлении.
Действие раздела истекает 31 декабря 2023 года. Байден в феврале уже обращался к конгрессу с просьбой продлить его действие.
Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Меру неоднократно подвергали критике за нарушения прав на частную жизнь.