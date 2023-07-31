https://ria.ru/20230731/slezhka-1887474821.html

Администрация США поддерживает продление закона о слежке

Администрация США поддерживает продление закона о слежке - РИА Новости, 31.07.2023

Администрация США поддерживает продление закона о слежке

Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:11

2023-07-31T21:11

2023-07-31T21:59

в мире

сша

джейк салливан

федеральное бюро расследований сша

джо байден

fisa

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, но при этом осознает необходимость возможных реформ, заявили представители Белого дома Джейк Салливан и Джон Файнер. "Мы соглашаемся с единогласным выводом, сделанным группой независимых, чрезвычайно опытных экспертов о том, что неспособность повторно авторизовать Раздел 702 может стать "одним из худших провалов разведки нашего времени", - говорится в распространенном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и замсоветника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера.В заявлении уточняется, что в преддверии истечения срока действия раздела 702 президент США Джо Байден поручил двум комиссиям – по надзору за разведкой и по внешней разведке – проанализировать его эффективность и предоставить рекомендации касательно возможных реформ. Группа экспертов пришла к выводу о том, что действие раздела необходимо продлить, но при этом указала на ряд проблем, требующих решения. В частности эксперты посетовали на "повсеместное непонимание" ФБР стандарта запросов. Это, как они считают, привело к "недостатку строгости" и "халатности" правоохранителей в рамках использования положений закона. Салливан и Файнер с необходимостью реформ согласились. "Мы также согласны с рекомендациями о том, что действие Раздела 702 должно быть повторно авторизовано... с учетом мер, которые будут основаны на проверенных реформах с целью улучшить соблюдение надзора, помимо прочих улучшений", - говорится в заявлении. Действие раздела истекает 31 декабря 2023 года. Байден в феврале уже обращался к конгрессу с просьбой продлить его действие. Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Меру неоднократно подвергали критике за нарушения прав на частную жизнь.

https://ria.ru/20230731/peregovory-1887472908.html

https://ria.ru/20230731/garantii-1887473463.html

https://ria.ru/20230727/ssha-1886614964.html

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в мире, сша, джейк салливан, федеральное бюро расследований сша, джо байден, fisa