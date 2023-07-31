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Администрация США поддерживает продление закона о слежке - РИА Новости, 31.07.2023
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21:11 31.07.2023 (обновлено: 21:59 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/slezhka-1887474821.html
Администрация США поддерживает продление закона о слежке
Администрация США поддерживает продление закона о слежке - РИА Новости, 31.07.2023
Администрация США поддерживает продление закона о слежке
Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:11
2023-07-31T21:59
в мире
сша
джейк салливан
федеральное бюро расследований сша
джо байден
fisa
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, но при этом осознает необходимость возможных реформ, заявили представители Белого дома Джейк Салливан и Джон Файнер. &quot;Мы соглашаемся с единогласным выводом, сделанным группой независимых, чрезвычайно опытных экспертов о том, что неспособность повторно авторизовать Раздел 702 может стать &quot;одним из худших провалов разведки нашего времени&quot;, - говорится в распространенном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и замсоветника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера.В заявлении уточняется, что в преддверии истечения срока действия раздела 702 президент США Джо Байден поручил двум комиссиям – по надзору за разведкой и по внешней разведке – проанализировать его эффективность и предоставить рекомендации касательно возможных реформ. Группа экспертов пришла к выводу о том, что действие раздела необходимо продлить, но при этом указала на ряд проблем, требующих решения. В частности эксперты посетовали на "повсеместное непонимание" ФБР стандарта запросов. Это, как они считают, привело к "недостатку строгости" и "халатности" правоохранителей в рамках использования положений закона. Салливан и Файнер с необходимостью реформ согласились. "Мы также согласны с рекомендациями о том, что действие Раздела 702 должно быть повторно авторизовано... с учетом мер, которые будут основаны на проверенных реформах с целью улучшить соблюдение надзора, помимо прочих улучшений", - говорится в заявлении. Действие раздела истекает 31 декабря 2023 года. Байден в феврале уже обращался к конгрессу с просьбой продлить его действие. Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Меру неоднократно подвергали критике за нарушения прав на частную жизнь.
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887472908.html
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в мире, сша, джейк салливан, федеральное бюро расследований сша, джо байден, fisa
В мире, США, Джейк Салливан, Федеральное бюро расследований США, Джо Байден, FISA
Администрация США поддерживает продление закона о слежке

Администрация США поддерживает продление закона о слежке, но осознает необходимость реформ

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Администрация США выступает за продление действия раздела 702 закона о слежке, позволяющего вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США, но при этом осознает необходимость возможных реформ, заявили представители Белого дома Джейк Салливан и Джон Файнер.
«

"Мы соглашаемся с единогласным выводом, сделанным группой независимых, чрезвычайно опытных экспертов о том, что неспособность повторно авторизовать Раздел 702 может стать "одним из худших провалов разведки нашего времени", - говорится в распространенном заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и замсоветника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера.

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В заявлении уточняется, что в преддверии истечения срока действия раздела 702 президент США Джо Байден поручил двум комиссиям – по надзору за разведкой и по внешней разведке – проанализировать его эффективность и предоставить рекомендации касательно возможных реформ. Группа экспертов пришла к выводу о том, что действие раздела необходимо продлить, но при этом указала на ряд проблем, требующих решения.
В частности эксперты посетовали на "повсеместное непонимание" ФБР стандарта запросов. Это, как они считают, привело к "недостатку строгости" и "халатности" правоохранителей в рамках использования положений закона.
Салливан и Файнер с необходимостью реформ согласились.
«
"Мы также согласны с рекомендациями о том, что действие Раздела 702 должно быть повторно авторизовано... с учетом мер, которые будут основаны на проверенных реформах с целью улучшить соблюдение надзора, помимо прочих улучшений", - говорится в заявлении.
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Действие раздела истекает 31 декабря 2023 года. Байден в феврале уже обращался к конгрессу с просьбой продлить его действие.
Статья 702 федерального закона США FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) позволяет вести наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам. Меру неоднократно подвергали критике за нарушения прав на частную жизнь.
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В миреСШАДжейк СалливанФедеральное бюро расследований СШАДжо БайденFISA
 
 
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