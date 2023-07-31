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В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО - РИА Новости, 31.07.2023
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО
Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:01
2023-07-31T16:01
2023-07-31T16:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
нато
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 31 июл - РИА Новости. Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В ходе проведения антидиверсионных мероприятий на территории Запорожской области совместными усилиями силовых и армейских ведомств был обнаружен схрон с боеприпасами и вооружением производства НАТО. Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в тайнике находились гранаты, патроны для пулемета, гранатомет производства стран НАТО. Все найденное было ликвидировано в установленном порядке на одном из полигонов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230715/azovstal-1884382454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887397227_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_63eab98b8c43d7ea44e35548f637c993.jpg
Схрон с оружием и боеприпасами, обнаруженный в Запорожской области
Российские силовые структуры предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами натовского образца
2023-07-31T16:01
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, нато, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, НАТО, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО
В Запорожской области предотвратили диверсии, найдя схрон с оружием и боеприпасами
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 31 июл - РИА Новости. Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В ходе проведения антидиверсионных мероприятий на территории Запорожской области совместными усилиями силовых и армейских ведомств был обнаружен схрон с боеприпасами и вооружением производства НАТО. Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в тайнике находились гранаты, патроны для пулемета, гранатомет производства стран НАТО. Все найденное было ликвидировано в установленном порядке на одном из полигонов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
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