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В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО

В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО - РИА Новости, 31.07.2023

В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО

Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:01

2023-07-31T16:01

2023-07-31T16:35

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

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ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 31 июл - РИА Новости. Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В ходе проведения антидиверсионных мероприятий на территории Запорожской области совместными усилиями силовых и армейских ведомств был обнаружен схрон с боеприпасами и вооружением производства НАТО. Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в тайнике находились гранаты, патроны для пулемета, гранатомет производства стран НАТО. Все найденное было ликвидировано в установленном порядке на одном из полигонов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230715/azovstal-1884382454.html

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Схрон с оружием и боеприпасами, обнаруженный в Запорожской области Российские силовые структуры предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами натовского образца 2023-07-31T16:01 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, нато, безопасность, ситуация в днр и лнр