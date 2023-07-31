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В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 31.07.2023 (обновлено: 16:35 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/skhron-1887387978.html
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО - РИА Новости, 31.07.2023
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО
Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:01
2023-07-31T16:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
нато
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 31 июл - РИА Новости. Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах."В ходе проведения антидиверсионных мероприятий на территории Запорожской области совместными усилиями силовых и армейских ведомств был обнаружен схрон с боеприпасами и вооружением производства НАТО. Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что в тайнике находились гранаты, патроны для пулемета, гранатомет производства стран НАТО. Все найденное было ликвидировано в установленном порядке на одном из полигонов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230715/azovstal-1884382454.html
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Схрон с оружием и боеприпасами, обнаруженный в Запорожской области
Российские силовые структуры предотвратили ряд диверсий в Запорожской области, выявив схрон с оружием и боеприпасами натовского образца
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запорожская область, россия, нато, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, НАТО, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО

В Запорожской области предотвратили диверсии, найдя схрон с оружием и боеприпасами

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 31 июл - РИА Новости. Силовые структуры Российской Федерации предотвратили ряд диверсий в Запорожской области выявив схрон с оружием и боеприпасами образца НАТО, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В ходе проведения антидиверсионных мероприятий на территории Запорожской области совместными усилиями силовых и армейских ведомств был обнаружен схрон с боеприпасами и вооружением производства НАТО. Данные средства были заранее приготовлены для совершения диверсий на территории области. Можно сказать, что благодаря слаженным и умелым действиям специалистов нам удалось предотвратить целый ряд диверсий на территории области", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в тайнике находились гранаты, патроны для пулемета, гранатомет производства стран НАТО. Все найденное было ликвидировано в установленном порядке на одном из полигонов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияНАТОБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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