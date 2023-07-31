https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887292021.html

СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов

СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов - РИА Новости, 31.07.2023

СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов

Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:16

2023-07-31T09:16

2023-07-31T09:16

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. Евгений - уроженец города Днепропетровск. В 2021 году был задержан сотрудниками СБУ в Днепропетровской области и заключен под стражу, в 2022 году был освобожден из-под стражи в городе Мариуполь. Четырнадцатого октября 2022 года в мессенджере Telegram Евгению поступило предложение от знакомой по имени Елена, которая проживает в Днепропетровске, об оказании помощи СБУ. Контакт с сотрудником СБУ по имени "Лео" Евгений поддерживал в мессенджере Whatsapp. По полученной от Елены информации, "Лео" проходит службу в городе Одесса. "В ходе общения "Лео" просил осуществлять сбор информации о местах дислокации военнослужащих… кроме того, он просил меня найти пособников и лиц, осуществляющих продажу оружия и взрывчатых веществ, для возможного совершения диверсионно-террористических актов на территории военных объектов города Мариуполь", - сказал Иникин. Также в распоряжении РИА Новости попала аудиозапись разговора Евгения и сотрудника СБУ с позывным "Лео". Сотрудник сказал, что вопрос освобождения от уголовной ответственности он единолично решить не может: "Я не хочу быть голословным, давай я поговорю с руководством, я не генерал", сказал сотрудник СБУ. На вопрос гарантий он ответил: "Гарантии будут 100%, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен?" - приводятся слова сотрудника СБУ "Лео".

https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887289272.html

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, служба безопасности украины, украина, telegram, донецкая народная республика, whatsapp inc.