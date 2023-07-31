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СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов - РИА Новости, 31.07.2023
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09:16 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887292021.html
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов - РИА Новости, 31.07.2023
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов
Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:16
2023-07-31T09:16
в мире
днепропетровск
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. Евгений - уроженец города Днепропетровск. В 2021 году был задержан сотрудниками СБУ в Днепропетровской области и заключен под стражу, в 2022 году был освобожден из-под стражи в городе Мариуполь. Четырнадцатого октября 2022 года в мессенджере Telegram Евгению поступило предложение от знакомой по имени Елена, которая проживает в Днепропетровске, об оказании помощи СБУ. Контакт с сотрудником СБУ по имени "Лео" Евгений поддерживал в мессенджере Whatsapp. По полученной от Елены информации, "Лео" проходит службу в городе Одесса. "В ходе общения "Лео" просил осуществлять сбор информации о местах дислокации военнослужащих… кроме того, он просил меня найти пособников и лиц, осуществляющих продажу оружия и взрывчатых веществ, для возможного совершения диверсионно-террористических актов на территории военных объектов города Мариуполь", - сказал Иникин. Также в распоряжении РИА Новости попала аудиозапись разговора Евгения и сотрудника СБУ с позывным "Лео". Сотрудник сказал, что вопрос освобождения от уголовной ответственности он единолично решить не может: "Я не хочу быть голословным, давай я поговорю с руководством, я не генерал", сказал сотрудник СБУ. На вопрос гарантий он ответил: "Гарантии будут 100%, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен?" - приводятся слова сотрудника СБУ "Лео".
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В мире, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Украина, Telegram, Донецкая Народная Республика, WhatsApp Inc.
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов

Завербованный СБУ агент рассказал, как работают украинские спецслужбы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин.
Евгений - уроженец города Днепропетровск. В 2021 году был задержан сотрудниками СБУ в Днепропетровской области и заключен под стражу, в 2022 году был освобожден из-под стражи в городе Мариуполь.
Четырнадцатого октября 2022 года в мессенджере Telegram Евгению поступило предложение от знакомой по имени Елена, которая проживает в Днепропетровске, об оказании помощи СБУ.
Контакт с сотрудником СБУ по имени "Лео" Евгений поддерживал в мессенджере Whatsapp. По полученной от Елены информации, "Лео" проходит службу в городе Одесса.
"В ходе общения "Лео" просил осуществлять сбор информации о местах дислокации военнослужащих… кроме того, он просил меня найти пособников и лиц, осуществляющих продажу оружия и взрывчатых веществ, для возможного совершения диверсионно-террористических актов на территории военных объектов города Мариуполь", - сказал Иникин.
Также в распоряжении РИА Новости попала аудиозапись разговора Евгения и сотрудника СБУ с позывным "Лео". Сотрудник сказал, что вопрос освобождения от уголовной ответственности он единолично решить не может: "Я не хочу быть голословным, давай я поговорю с руководством, я не генерал", сказал сотрудник СБУ. На вопрос гарантий он ответил: "Гарантии будут 100%, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен?" - приводятся слова сотрудника СБУ "Лео".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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