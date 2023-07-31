https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887292021.html
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов - РИА Новости, 31.07.2023
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов
Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:16
2023-07-31T09:16
2023-07-31T09:16
в мире
днепропетровск
служба безопасности украины
украина
telegram
донецкая народная республика
whatsapp inc.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. Евгений - уроженец города Днепропетровск. В 2021 году был задержан сотрудниками СБУ в Днепропетровской области и заключен под стражу, в 2022 году был освобожден из-под стражи в городе Мариуполь. Четырнадцатого октября 2022 года в мессенджере Telegram Евгению поступило предложение от знакомой по имени Елена, которая проживает в Днепропетровске, об оказании помощи СБУ. Контакт с сотрудником СБУ по имени "Лео" Евгений поддерживал в мессенджере Whatsapp. По полученной от Елены информации, "Лео" проходит службу в городе Одесса. "В ходе общения "Лео" просил осуществлять сбор информации о местах дислокации военнослужащих… кроме того, он просил меня найти пособников и лиц, осуществляющих продажу оружия и взрывчатых веществ, для возможного совершения диверсионно-террористических актов на территории военных объектов города Мариуполь", - сказал Иникин. Также в распоряжении РИА Новости попала аудиозапись разговора Евгения и сотрудника СБУ с позывным "Лео". Сотрудник сказал, что вопрос освобождения от уголовной ответственности он единолично решить не может: "Я не хочу быть голословным, давай я поговорю с руководством, я не генерал", сказал сотрудник СБУ. На вопрос гарантий он ответил: "Гарантии будут 100%, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен?" - приводятся слова сотрудника СБУ "Лео".
https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887289272.html
днепропетровск
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, служба безопасности украины, украина, telegram, донецкая народная республика, whatsapp inc.
В мире, Днепропетровск, Служба безопасности Украины, Украина, Telegram, Донецкая Народная Республика, WhatsApp Inc.
СБУ вербует жителей ДНР для совершения терактов
Завербованный СБУ агент рассказал, как работают украинские спецслужбы
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин.
Евгений - уроженец города Днепропетровск
. В 2021 году был задержан сотрудниками СБУ в Днепропетровской области
и заключен под стражу, в 2022 году был освобожден из-под стражи в городе Мариуполь
.
Четырнадцатого октября 2022 года в мессенджере Telegram
Евгению поступило предложение от знакомой по имени Елена, которая проживает в Днепропетровске, об оказании помощи СБУ.
Контакт с сотрудником СБУ по имени "Лео" Евгений поддерживал в мессенджере Whatsapp
. По полученной от Елены информации, "Лео" проходит службу в городе Одесса
.
"В ходе общения "Лео" просил осуществлять сбор информации о местах дислокации военнослужащих… кроме того, он просил меня найти пособников и лиц, осуществляющих продажу оружия и взрывчатых веществ, для возможного совершения диверсионно-террористических актов на территории военных объектов города Мариуполь", - сказал Иникин.
Также в распоряжении РИА Новости попала аудиозапись разговора Евгения и сотрудника СБУ с позывным "Лео". Сотрудник сказал, что вопрос освобождения от уголовной ответственности он единолично решить не может: "Я не хочу быть голословным, давай я поговорю с руководством, я не генерал", сказал сотрудник СБУ. На вопрос гарантий он ответил: "Гарантии будут 100%, вопрос стоит опять же, что ты можешь дать взамен?" - приводятся слова сотрудника СБУ "Лео".
В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ