США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку
Постпредство США поблагодарило ООН и Турцию за попытки вернуть Россию в зерновую сделку
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются, заявила в понедельник постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН, правительства Турции и других сторон с тем, чтобы побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю. Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются", - сказала Томас-Гринфилд в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.