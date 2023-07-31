https://ria.ru/20230731/sdelka-1887438655.html

США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку

США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку - РИА Новости, 31.07.2023

США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку

США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:55

2023-07-31T17:55

2023-07-31T17:55

россия

турция

сша

линда томас-гринфилд

оон

зерновая сделка

экономика

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются, заявила в понедельник постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. "Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН, правительства Турции и других сторон с тем, чтобы побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю. Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются", - сказала Томас-Гринфилд в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230731/sdelka-1887256237.html

https://ria.ru/20230730/sdelka-1887134552.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, сша, линда томас-гринфилд, оон, зерновая сделка, экономика