Рейтинг@Mail.ru
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887438655.html
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку - РИА Новости, 31.07.2023
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку
США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:55
2023-07-31T17:55
россия
турция
сша
линда томас-гринфилд
оон
зерновая сделка
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_202:488:2297:1667_1920x0_80_0_0_266a2ad51b1295b0d4d4ebf8d907ab71.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются, заявила в понедельник постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. "Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН, правительства Турции и других сторон с тем, чтобы побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю. Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются", - сказала Томас-Гринфилд в ходе брифинга на площадке госдепартамента. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887256237.html
https://ria.ru/20230730/sdelka-1887134552.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413615_573:429:2223:1667_1920x0_80_0_0_4f7d10d407f0736d7ccb6b55177f8eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, сша, линда томас-гринфилд, оон, зерновая сделка, экономика
Россия, Турция, США, Линда Томас-Гринфилд, ООН, Зерновая сделка, Экономика
США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку

Постпредство США поблагодарило ООН и Турцию за попытки вернуть Россию в зерновую сделку

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются, заявила в понедельник постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря ООН, правительства Турции и других сторон с тем, чтобы побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю. Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются", - сказала Томас-Гринфилд в ходе брифинга на площадке госдепартамента.
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Алексей Полищук: в зерновой сделке без России либо проблемно, либо тупик
Вчера, 09:00
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Зерновой сделке необходим принцип "деньги вперед", считает Путин
30 июля, 00:59
 
РоссияТурцияСШАЛинда Томас-ГринфилдООНЗерновая сделкаЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала