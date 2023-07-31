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Анкара хочет гарантий от Запада по зерновой сделке, заявил источник - РИА Новости, 31.07.2023
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10:24 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887299749.html
Анкара хочет гарантий от Запада по зерновой сделке, заявил источник
Анкара хочет гарантий от Запада по зерновой сделке, заявил источник - РИА Новости, 31.07.2023
Анкара хочет гарантий от Запада по зерновой сделке, заявил источник
Надежды на возвращение России к "зерновой сделки" имеются, но не следует делать прогнозы без гарантий Запада по снятию препятствий с экспорта российской... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:24
2023-07-31T10:24
россия
анкара (провинция)
турция
владимир путин
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Надежды на возвращение России к "зерновой сделки" имеются, но не следует делать прогнозы без гарантий Запада по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции, Анкара добивается от западных партнёров именно этого, сообщил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорах. "Есть", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, имеются ли надежды на возвращение России к работе "зерновой сделки". По его словам, ситуация всецело зависит от готовности Запада снять препятствия с российского экспорта. "Мы на переговорах добиваемся от наших западных партнёров конкретных гарантий. Их отсутствие уже привело к тому, что механизм остановился и мы стоим перед риском продовольственного кризиса", - сообщил источник. "Ведутся ряд переговоров с западными странами по тому, как можно возобновить работу черноморской зерновой инициативы. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности процесса, который координируется ООН, но идет очень активная, серьезная работа", - сказал собеседник агентства."Насколько мне известно, в ближайшее время готовятся телефонные переговоры на высшем уровне (между президентами Турции и РФ). В числе прочих тем будут обсуждены конкретные варианты того, как мы можем помочь доставке и обработке российского продовольствия нуждающимся странам. Делегации сделали некоторые наработки, представили их, решение будет приниматься на высшем уровне", - сказал собеседник агентства.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230731/sdelka-1887256237.html
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анкара (провинция)
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россия, анкара (провинция), турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, Анкара (провинция), Турция, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
Анкара хочет гарантий от Запада по зерновой сделке, заявил источник

Источник: Анкара хочет гарантий от Запада по России для возобновления зерновой сделки

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 31 июл - РИА Новости. Надежды на возвращение России к "зерновой сделки" имеются, но не следует делать прогнозы без гарантий Запада по снятию препятствий с экспорта российской агропродукции, Анкара добивается от западных партнёров именно этого, сообщил РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорах.
"Есть", - заявил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, имеются ли надежды на возвращение России к работе "зерновой сделки".
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По его словам, ситуация всецело зависит от готовности Запада снять препятствия с российского экспорта.
"Мы на переговорах добиваемся от наших западных партнёров конкретных гарантий. Их отсутствие уже привело к тому, что механизм остановился и мы стоим перед риском продовольственного кризиса", - сообщил источник.
"Ведутся ряд переговоров с западными странами по тому, как можно возобновить работу черноморской зерновой инициативы. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности процесса, который координируется ООН, но идет очень активная, серьезная работа", - сказал собеседник агентства.
«
"Насколько мне известно, в ближайшее время готовятся телефонные переговоры на высшем уровне (между президентами Турции и РФ). В числе прочих тем будут обсуждены конкретные варианты того, как мы можем помочь доставке и обработке российского продовольствия нуждающимся странам. Делегации сделали некоторые наработки, представили их, решение будет приниматься на высшем уровне", - сказал собеседник агентства.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияАнкара (провинция)ТурцияВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFTВ мире
 
 
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