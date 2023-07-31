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Вера Щербина: Приморье привлекает инвесторов и туристов

Вера Щербина: Приморье привлекает инвесторов и туристов - РИА Новости, 31.07.2023

Вера Щербина: Приморье привлекает инвесторов и туристов

После того, как президент РФ Владимир Путин провозгласил "Курс на Восток", инвестиционная привлекательность Приморского края стала очевидной для всех. В... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T01:00

2023-07-31T01:00

2023-07-31T01:00

интервью

приморский край

инвестиции

туризм

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После того, как президент РФ Владимир Путин провозгласил "Курс на Восток", инвестиционная привлекательность Приморского края стала очевидной для всех. В настоящее время Приморье – один из наиболее динамично развивающихся регионов, и не только в Дальневосточном федеральном округе. О том, как развивается экономика края, из чего складывается инвестиционная и туристическая привлекательность уникального российского региона, РИА Новости поговорили с первым вице-губернатором – председателем правительства Приморского края Верой Щербина.- Вера Георгиевна, благодаря чему растет экономика? Наверняка этот рост не стихийный, а закономерный?- Владивосток не так давно стал столицей Дальневосточного федерального округа. И, конечно, это накладывает на нас ответственность, как на регион, который должен развиваться ускоренными темпами. Это сейчас и происходит.Мы разработали программу ускоренного социально-экономического развития Приморского края. Она рассчитана до 2030 года и находится сейчас на согласовании в федеральных органах власти. Мы намерены презентовать ее президенту Российской Федерации Владимиру Путину на Владивостокском экономическом форуме.- Какие меры предусматривает программа развития? Чего не было раньше?- В Приморье – шесть портов, шесть пограничных переходов. Грузопоток очень увеличился. Мы говорим о "Курсе на Восток". Поэтому основной упор делается на развитие приграничной инфраструктуры. Это позволит увеличить таможенные платежи, которые зачисляются в федеральный бюджет. Инфраструктура, о которой мы говорим – это мосты, дороги, все, что нужно для комфортной приграничной торговли. Этим мы активно занимаемся.Кроме того, хотела бы сказать, что у нас действует режим льготного налогообложения. Это территории опережающего развития, свободный порт Владивосток. Увеличивающиеся поступления налогов во все уровни бюджетной системы Российской Федерации говорят о том, что эти режимы работают, дают свой результат. И экономика Приморского края, благодаря, в том числе этим режимам, активно развивается.Мы как регион оказываем меры поддержки бизнесу и малому предпринимательству. И надо сказать, что таких мер поддержки у нас – 105. А субъектов малого предпринимательства в крае – 25% от общего числа предприятий. Это самый высокий процент на Дальнем Востоке. Бизнес откликается на наши режимы и на наши льготные законы. Он развивается. А развитие – это и налоговые поступления в бюджет, и рабочие места, и возможность заработать людям. Растет рынок туристических услуг, ресторанный бизнес, развивается транспорт.- Какие меры по развитию бизнеса, в том числе и малого, вы считаете оптимальными?- Оптимальными считаются те меры, которыми бизнес активно пользуется. Я уже упомянула те льготные налоговые режимы, которые установлены как федеральным, так и региональным законодательством. Устойчивый рост у нас сейчас демонстрирует, например, сельское хозяйство. За пять месяцев он составил 117,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это результат мер поддержки, которые фермеры получают при покупке нового оборудования, переработке продукции, и других.Кроме того, у нас лидирует по темпам роста торговля. Это все ее виды – оптовая, розничная. Оптовая опять же связана с приграничьем. Она дает к уровню прошлого года рост 122,6%.Не могу не отметить авиацию. Еще недавно она переживала не лучшие времена из-за пандемии. Сейчас не способствуют развитию санкционные ограничения. Тем не менее, авиация встает на крыло.Порты – наша мощь, которая дает налоги в бюджет. Объемы грузоперевалки увеличились на 109,5%. Это результат как налоговых режимов, которые регламентированы федеральным законодательством, так и региональных мер государственной поддержки.Оживает туризм – транспорт, ресторанный бизнес, гостиницы. К тому же снимаются ковидные ограничения. Подводить итоги еще рано, потому что впереди все лето. На показатели развития этого направления хорошо бы посмотреть в октябре. Я думаю, что будут внушительные цифры. Развитие туризма обеспечивается малым бизнесом.- Можно ли на основании статистики за пять месяцев этого года подвести какой-то общий итог роста экономики?- Думаю, это преждевременно, поскольку эффективность некоторых отраслей можно посмотреть только в конце года. Например, судоремонт, судостроение – это не ежедневное выпекание хлеба. Но, если судить по налоговым платежам, то их у нас поступило за пять месяцев на 20% больше, чем в прошлом году, это существенный рост.- Правильно ли я понимаю, что Приморье – ключевой регион для осуществления объявленного президентом "Курса на Восток"?- "Курс на Восток" мы уже ощущаем. Самое главное, конечно – это приграничное сотрудничество, нашедшее отражение в программе развития региона. Если говорить языком цифр, мы сегодня собираем и перечисляем в федеральный бюджет более 750 миллиардов рублей таможенных платежей. А разработанная нами программа развития даст возможность в ближайшие три года увеличить объем таможенных платежей до 3 триллионов рублей.Мы не просто просим деньги в федеральном бюджете. Мы говорим: "Мы принесем прибыль. Нам нужны средства на инфраструктуру". И здесь особенно хотелось бы отметить, что вся та работа, которая связана с приграничным сотрудничеством, дает мультипликативный эффект. Там работают люди, которые платят налог на доходы физических лиц. Там работают компании, которые платят налог на прибыль. Там работает малый бизнес, который платит налоги, установленные для субъектов малого предпринимательства. То есть, мы готовы развиваться, готовы увеличивать налоговые платежи и просим поделиться частью этих платежей для создания инфраструктуры, которая будет создавать новый валовый региональный продукт, а также валовый национальный продукт Российской Федерации.- Какие еще программы намечены к осуществлению в ближайшем будущем и, может быть, в стратегической перспективе?- Программ у нас много. Есть и в области туризма, и в области спорта. Мы достигли небывалых результатов в строительстве жилья. Таких показателей у нас не было, наверное, 20 лет. В прошлом году сдали миллион квадратных метров. В этом году целевой показатель – 1,1 миллиона. Сдали уже 520,4 тысячи. То есть, показатель текущего года выполним.В Приморье реализуются многие очень амбициозные проекты. Например, судостроительный комплекс "Звезда" – крупнейшее производство, которое находится в Большом Камне, городе президентского внимания, где спускают на воду гигантские танкеры-"афрамаксы", готовят к спуску ледоколы. Общий объем инвестиций – почти 300 миллиардов рублей только на этом объекте. Предусмотрено где-то 13 тысяч рабочих мест. Вроде бы сухие цифры. Но мы строим там арендное жилье, чтобы обеспечивать им всех востребованных специалистов, и сдали уже более 800 квартир. Благоустраиваем сам город Большой Камень.Идет строительство металлургического завода как объекта обеспечения судоверфи "Звезда" в Большом Камне. На предприятии планируется производить крупноформатный стальной лист. Общий объем инвестиций – почти 160 миллиардов рублей. Полторы тысячи человек там будет работать. Реализация этого проекта находится сейчас в активной стадии. Мы вместе с федеральными органами власти ищем варианты создания там жилья для работников предприятия. Полторы тысячи человек – это немало. Конечно же, будем привлекать специалистов из других субъектов Российской Федерации.В городе Находка строится крупный завод минеральных удобрений. Мы сдали там 450 квартир арендного жилья. Это жилье государственной формы собственности, передаваемое в коммерческий найм по льготным ценам, как минимум, в два раза дешевле, чем на рынке. И это жилье можно выкупать, в том числе и в ипотеку, и по федеральным ипотечным продуктам. Для молодежи это – 1%. И по нашим, региональным, тоже можно выкупать.Мы разработали для Находки план социально-экономического развития, утвердили его на федеральном уровне и получаем теперь из федерального бюджета софинансирование, чтобы облагородить город, восстановить старые здания, в том числе те, которые имеют историческую ценность, и создать инфраструктуру для комфортного проживания людей.Кроме того, у нас есть развлекательный курорт "Приморье". Это игровая зона, находящаяся на стадии реализации. В связи с санкциями некоторые инвесторы приостановили финансирование. Но нашлись другие инвесторы. И мы продолжаем его развивать. Общий объем инвестиций – 55,5 миллиарда рублей. Когда будет завершена реализация проекта, появится 15 тысяч рабочих мест. Уже сейчас – там порядка двух тысяч новых мест. И это высокопроизводительные рабочие места с заработной платой выше среднестатистической по региону.К игровой зоне уже наблюдается большой интерес. В основном он идет от наших, внутренних туристов.Морской порт "Аврора" в бухте Безымянной возле города Фокино. В его строительство вложено 200 миллиардов рублей инвестиций. Предусмотрено 700 рабочих мест. Строительство "Авроры" входит в программу ускоренного развития Приморского края.Если мы говорим о строительстве социальных объектов, не могу не отметить город Арсеньев, где производят вертолеты К-52. Там активно строится жилье. Сейчас мы вместе с федеральными органами власти уже завершили подготовку и заключили все соглашения по созданию курорта мирового уровня. Это будет круглогодичный горнолыжный курорт с гостиницами, ресторанами, спа-зонами.У нас реализуется проект по созданию инновационного научно-технического центра на острове Русском. Это будет центр науки и промышленности, привлекательный как для бизнес-сообщества, так и для ученых. Мы как регион участвуем и со своей стороны решаем земельные, инфраструктурные вопросы.Кроме того, создается крупнейший на Дальнем Востоке торгово-логистический центр в городе Артеме, который разгрузит наши порты. Мы уже приступили к реализации этого проекта. Очень много вопросов требуют решения. Это транспортные развязки, железная дорога, строительство мостов. Часть этих вопросов мы включили в программу развития региона, которая проходит сейчас согласование в федеральных органах власти.- Недавно в Харбине проходила международная торгово-экономическая ярмарка. Какие перспективы открылись для сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян, другими китайскими регионами?- Китайская народная республика в общем объеме внешнего товарооборота региона занимает существенную часть – около 60%. От нас на Харбинской ярмарке была очень представительная делегация во главе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. В делегацию входили не только чиновники, но и представители бизнес-сообщества. Очень много вопросов обсуждалось с китайскими коллегами.По результатам этой поездки мы получили поручение губернатора создать государственно-частную корпорацию, которая будет заниматься именно развитием логистики, развитием приграничной торговли и инфраструктуры. Сейчас как раз идет создание такой компании. Нашелся инвестор, который вкладывает 50% своих ресурсов, 50% вкладываем мы. В дальнейшем это акционерное общество будет зарабатывать собственные ресурсы. И в будущем на этой площадке будут создаваться совместные с КНР предприятия для реализации того или иного проекта. Китайские инвесторы проявляют огромный интерес.- Насколько эффективна в крае защита от лесных пожаров?- Это тема очень актуальна для нас. Регион подвержен лесным пожарам, но их количество и ущерб, нанесенный ими, каждый год снижаются. Разработана быстрая, эффективная система борьбы с пожарами. И занимаются этой работой у нас не только МЧС, но и краевое министерство лесного хозяйства.Защита лесов – это федеральные полномочия. Мы получаем федеральные средства. Но мы на этом не останавливаемся и предусматриваем в бюджете также свои собственные средства для приобретения техники, оборудования, обучения команд. Достаточно сказать, что мы с этого года по нашему, краевому законодательству подняли заработную плату работникам лесной отрасли, в которой была большая текучесть кадров. А как ей не быть, если заработная плата у ребят, которые приходят после армии – 25-28 тысяч рублей? И мы удвоили размер этой заработной платы. Это та мера, которая позволит набрать стабильные кадры для отрасли и обеспечивать пожарную безопасность лесов.- Как себя чувствует знаменитый леопард? Что предпринимается для его охраны, и что планируется предпринять?- Мы уделяем очень большое внимание этому вопросу. Есть у нас и учреждения, которые занимаются охраной и тигра, и леопарда. Работаем с министерством природных ресурсов в части корректировки федерального законодательства, которое способствовало бы сохранению в лесах кормовой базы. И это дает свои уже результаты.Количество особей леопарда у нас растет. Животные очень комфортно чувствуют себя на нашей территории. И опять же туристы могут увидеть их воочию. У нас есть туристические маршруты. Это "тропы леопарда", заповедник "Земля леопарда". Мы делаем все для того, чтобы не только сохранить, но и приумножить количество особей как тигров, так и леопардов, считаем, что это "фишка" нашего региона.Приморский край – регион, уникальный по своим климатическим условиям. Уже наступил купальный сезон. Туристов приехало очень много. К нам едут на машинах, притом издалека, например, из Бурятии, Хабаровска, Сахалина, Амурской области. У нас есть все – ласковое море, песок, уютные набережные. Развитие туризма – одно из приоритетных направлений работы Правительства края. Поэтому ждем в гости всех, кто хочет познакомиться с Приморьем и увидеть своими глазами его курортные зоны, достопримечательности и природные красоты.

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приморский край

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, приморский край, инвестиции, туризм