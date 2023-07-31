https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887398444.html

Патрушев на примере Карелии объяснил, как провалились западные санкции

Патрушев на примере Карелии объяснил, как провалились западные санкции - РИА Новости, 31.07.2023

Патрушев на примере Карелии объяснил, как провалились западные санкции

Запад хочет развалить экономику России, создать дополнительные социальные проблемы, но введенные им беспрецедентные санкции не достигли результата, заявил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:38

2023-07-31T16:38

2023-07-31T16:38

россия

лондон

николай патрушев

республика карелия

санкции

санкции в отношении россии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад хочет развалить экономику России, создать дополнительные социальные проблемы, но введенные им беспрецедентные санкции не достигли результата, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и привел пример Карелии. "Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, стало испытанием для нашей экономики", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии.Он констатировал, что "рестрикции недружественных стран не достигли ожидаемых ими результатов". "Экономика Карелии выстояла благодаря значительному экономическому потенциалу, созданному совместными усилиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия, реализации национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития республики Карелия, а также федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html

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лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лондон, николай патрушев, республика карелия, санкции, санкции в отношении россии