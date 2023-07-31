Патрушев на примере Карелии объяснил, как провалились западные санкции
Патрушев: экономика Карелии выстояла перед санкциями благодаря значительному потенциалу
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Запад хочет развалить экономику России, создать дополнительные социальные проблемы, но введенные им беспрецедентные санкции не достигли результата, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и привел пример Карелии.
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"Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны и создать дополнительные социальные проблемы для населения. Беспрецедентное санкционное давление, осуществляемое Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем, стало испытанием для нашей экономики", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам безопасности Карелии.
Он констатировал, что "рестрикции недружественных стран не достигли ожидаемых ими результатов".
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"Экономика Карелии выстояла благодаря значительному экономическому потенциалу, созданному совместными усилиями федеральных и региональных органов власти, в том числе в рамках деятельности государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Карелия, реализации национальных проектов, индивидуальной программы социально-экономического развития республики Карелия, а также федеральной целевой программы "Развитие республики Карелия", - добавил Патрушев.