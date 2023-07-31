https://ria.ru/20230731/samolet-1887272569.html

СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека

СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека

Легкомоторный самолет разбился в США на юге Калифорнии, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T03:42

2023-07-31T03:42

2023-07-31T03:42

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в США на юге Калифорнии, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News. "Три человека погибли, когда самолет упал на ангар в аэропорту на юге штата Калифорния", - говорится в сообщении. Одномоторный Beechcraft P35 разбился вскоре после взлета, погибли все находившиеся на борту, говорится в сообщении. Возникший пожар угрожал ангару и находившимся неподалеку баллонам с топливом, но экстренные службы за 20 минут потушили пламя, сообщает телеканал.

https://ria.ru/20230730/samolet-1887149429.html

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сша, калифорния, в мире