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СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека - РИА Новости, 31.07.2023
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03:42 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/samolet-1887272569.html
СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека
СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека
Легкомоторный самолет разбился в США на юге Калифорнии, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:42
2023-07-31T03:42
сша
калифорния
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в США на юге Калифорнии, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News. "Три человека погибли, когда самолет упал на ангар в аэропорту на юге штата Калифорния", - говорится в сообщении. Одномоторный Beechcraft P35 разбился вскоре после взлета, погибли все находившиеся на борту, говорится в сообщении. Возникший пожар угрожал ангару и находившимся неподалеку баллонам с топливом, но экстренные службы за 20 минут потушили пламя, сообщает телеканал.
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сша, калифорния, в мире
США, Калифорния, В мире
СМИ: при крушении легкомоторного самолета в США погибли три человека

CBS: при крушении легкомоторного самолета на юге Калифорнии погибли три человека

© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет разбился в США на юге Калифорнии, погибли три человека, сообщает телеканал CBS News.
«
"Три человека погибли, когда самолет упал на ангар в аэропорту на юге штата Калифорния", - говорится в сообщении.
Одномоторный Beechcraft P35 разбился вскоре после взлета, погибли все находившиеся на борту, говорится в сообщении.
Возникший пожар угрожал ангару и находившимся неподалеку баллонам с топливом, но экстренные службы за 20 минут потушили пламя, сообщает телеканал.
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