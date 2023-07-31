https://ria.ru/20230731/samokat-1887360152.html

Житель Омска разбил таксисту лобовое стекло самокатом

Житель Омска разбил таксисту лобовое стекло самокатом - РИА Новости, 31.07.2023

Житель Омска разбил таксисту лобовое стекло самокатом

Омский таксист чуть не сбил двигавшегося ему на встречу мужчину на самокате, после чего между ними произошел конфликт, и самокатчик сначала начал бить руками и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:11

2023-07-31T14:11

2023-07-31T14:11

происшествия

авто

омск

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ОМСК, 31 июл - РИА Новости. Омский таксист чуть не сбил двигавшегося ему на встречу мужчину на самокате, после чего между ними произошел конфликт, и самокатчик сначала начал бить руками и ногами по машине, а потом разбил лобовое стекло такси самокатом, рассказали в пресс-службе областного УМВД. Как стало известно полицейским, 40-летний водитель такси ехал по улице Менделеева в Омске на Datsun. Навстречу ему по дороге ехал 38-летний мужчина на электросамокате. Таксист чуть не сбил его, и между мужчинами начался конфликт. "Оппонент стал наносить удары по автомобилю, а затем бросил самокат в лобовое стекло и разбил его, а также ударами рук и ног повредил кузов. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 90 000 рублей. Прибывшие на вызов полицейские опросили потерпевшего, а данные злоумышленника им помогло установить обращение в кикшеринговую организацию. Задержали 38-летнего омича по месту жительства в Центральном округе", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ранее самокатчик был судим за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Теперь ему грозит 2 года колонии.

https://ria.ru/20230731/dtp-1887281214.html

https://ria.ru/20230723/samokat-1885764459.html

омск

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происшествия, авто, омск