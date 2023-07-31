https://ria.ru/20230731/rozhdaemost-1887414429.html
На Украине рождаемость снизилась до минимального уровня
На Украине рождаемость снизилась до минимального уровня - РИА Новости, 31.07.2023
На Украине рождаемость снизилась до минимального уровня
Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:05
2023-07-31T17:05
2023-07-31T17:22
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране. "За полгода 2023 на Украине родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135 079 детишек, и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году", - сообщает ресурс. Отмечается, что в целом показатель рождаемости в стране, начиная с 2013 года, ежегодно снижается примерно на 7%. При этом сейчас, по данным ресурса, наблюдается "самое большое сокращение за все время независимости страны". Предыдущие падение было зафиксировано в 2015 году, тогда показатели рождаемости упали на 12% за год, говорится в сообщении. "В этом году в среднем в месяц рождается 16,1 тысячи детишек. Для сравнения, в предыдущие годы количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тысяч новорожденных в месяц", - сообщает ресурс. Как сообщала в декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население страны сократится до 35 миллионов.
https://ria.ru/20230714/rozhdaemost-1884295184.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
На Украине рождаемость снизилась до минимального уровня
На Украине рождаемость снизилась до минимума за все годы независимости
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране.
«
"За полгода 2023 на Украине родилось 96 755 детей, из них 47 129 девочек и 49 626 мальчиков. Это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда родилось 135 079 детишек, и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году", - сообщает ресурс.
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Отмечается, что в целом показатель рождаемости в стране, начиная с 2013 года, ежегодно снижается примерно на 7%. При этом сейчас, по данным ресурса, наблюдается "самое большое сокращение за все время независимости страны". Предыдущие падение было зафиксировано в 2015 году, тогда показатели рождаемости упали на 12% за год, говорится в сообщении.
«
"В этом году в среднем в месяц рождается 16,1 тысячи детишек. Для сравнения, в предыдущие годы количество младенцев колебалось на рубеже 21-23 тысяч новорожденных в месяц", - сообщает ресурс.
Как сообщала в декабре 2022 года директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население страны сократится до 35 миллионов.
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