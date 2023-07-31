https://ria.ru/20230731/rebenok-1887477530.html

В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома

В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома - РИА Новости, 31.07.2023

В Ростовской области двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе дома

Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе своего дома в городе Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:42

2023-07-31T21:42

2023-07-31T21:42

происшествия

ростовская область

сальск

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе своего дома в городе Сальске Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. По данным следствия, трагедия произошла 29 июля текущего года во дворе домовладения в городе Сальске. "Ребенок 2021 года рождения..., оставшись без присмотра взрослых, упал в бассейн наполненный водой, расположенный во дворе домовладения. Впоследствии его тело было обнаружено родителями без признаков жизни", - сказал представитель следствия. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230718/malchik-1884880296.html

https://ria.ru/20230714/peterburg-1884180860.html

ростовская область

сальск

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происшествия, ростовская область, сальск, россия