https://ria.ru/20230731/razvedchik-1887482881.html
Разведчик рассказал, как ВСУ пытаются мешать продвижению ВС России в ДНР
Разведчик рассказал, как ВСУ пытаются мешать продвижению ВС России в ДНР - РИА Новости, 31.07.2023
Разведчик рассказал, как ВСУ пытаются мешать продвижению ВС России в ДНР
Украинские войска пытаются использовать бронегруппы для противостояния продвижению войск РФ на Купянском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:54
2023-07-31T22:54
2023-07-31T22:54
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СВАТОВО (ЛНР), 31 июл - РИА Новости. Украинские войска пытаются использовать бронегруппы для противостояния продвижению войск РФ на Купянском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным "Гроза". В понедельник, 31 июля, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военнослужащие группировки "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении в районе населенного пункта Куземовка и заняли более выгодные позиции, отражена атака противника, нанесено поражение живой силе и технике украинских военных "Противник ведет себя активно, огрызается. Активизировались бронегруппы (украинских войск – ред.), выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же все безуспешно. Ожидается наступление с их стороны, но мы готовы к любому раскладу", - сказал боец. По его словам, на данном участке украинские военные также активно ведут воздушную разведку. В сводке российского военного ведомства в понедельник отмечается, что на Купянском направлении в ходе ведения активной обороны была успешно отражена атака противника в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники украинских военных в Харьковской области. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230731/vsu-1887477927.html
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в мире, россия, донбасс, технологии, луганская народная республика
В мире, Россия, Донбасс, Технологии, Луганская Народная Республика
Разведчик рассказал, как ВСУ пытаются мешать продвижению ВС России в ДНР
Разведчик: ВСУ безуспешно мешают бронегруппами продвижению ВС РФ на Купянском участке