https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html

В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина

В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 31.07.2023

В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина

Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:35

2023-07-31T22:35

2023-07-31T22:35

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: ранен мужчина 1959 года рождения", - сообщает представительство.Ранее в понедельник в СЦКК сообщали о том, что в20.30 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины