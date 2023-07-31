https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 31.07.2023
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина
Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:35
2023-07-31T22:35
2023-07-31T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
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сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: ранен мужчина 1959 года рождения", - сообщает представительство.Ранее в понедельник в СЦКК сообщали о том, что в20.30 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мужчина