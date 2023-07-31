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В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 31.07.2023
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина
Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:35
2023-07-31T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: ранен мужчина 1959 года рождения", - сообщает представительство.Ранее в понедельник в СЦКК сообщали о том, что в20.30 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
В Ясиноватой при обстреле ранен мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в населенном пункте Ясиноватая в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 21.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Ясиноватая: ранен мужчина 1959 года рождения", - сообщает представительство.
Ранее в понедельник в СЦКК сообщали о том, что в20.30 украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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