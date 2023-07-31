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В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением - РИА Новости, 31.07.2023
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13:27 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/rakhimov-1887347936.html
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением - РИА Новости, 31.07.2023
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением
Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:27
2023-07-31T13:27
происшествия
североуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. "Двадцать восьмого июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Североуральске на 32-м году жизни трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, старшина внутренней службы Жасур Рахимов. У Жасура остались жена и двое детей", – говорится в релизе. Как пояснил РИА Новости брат погибшего Мансур Рахимов, пожарный погиб от удара током. "Погиб при спасении кота с электрического столба, который находился под напряжением шесть тысяч вольт. Люди позвонили, сказали, что кот на столбе уже три дня орет, требовали снять. Отправили брата снимать", – сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели Рахимова из-за "проходящей проверки несчастного случая". В релизе ведомство отметило, что Жасур Рахимов был принят на должность пожарного в североуральскую часть в феврале 2014 года, коллеги вспоминают о нем как о добром, отзывчивом и профессиональном сотруднике, его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.
североуральск
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происшествия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Североуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением

Пожарный Рахимов погиб в Североуральске, пытаясь спасти кота с высоковольтного столба

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиЖасур Рахимов
Жасур Рахимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Жасур Рахимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС.
"Двадцать восьмого июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Североуральске на 32-м году жизни трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, старшина внутренней службы Жасур Рахимов. У Жасура остались жена и двое детей", – говорится в релизе.
Как пояснил РИА Новости брат погибшего Мансур Рахимов, пожарный погиб от удара током. "Погиб при спасении кота с электрического столба, который находился под напряжением шесть тысяч вольт. Люди позвонили, сказали, что кот на столбе уже три дня орет, требовали снять. Отправили брата снимать", – сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели Рахимова из-за "проходящей проверки несчастного случая". В релизе ведомство отметило, что Жасур Рахимов был принят на должность пожарного в североуральскую часть в феврале 2014 года, коллеги вспоминают о нем как о добром, отзывчивом и профессиональном сотруднике, его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.
 
ПроисшествияСевероуральскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская область
 
 
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