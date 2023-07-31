https://ria.ru/20230731/rakhimov-1887347936.html
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением - РИА Новости, 31.07.2023
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением
Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:27
2023-07-31T13:27
2023-07-31T13:27
происшествия
североуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887347509_0:82:461:341_1920x0_80_0_0_668d9be22cd111cff2d8056419ef8f86.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. "Двадцать восьмого июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Североуральске на 32-м году жизни трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, старшина внутренней службы Жасур Рахимов. У Жасура остались жена и двое детей", – говорится в релизе. Как пояснил РИА Новости брат погибшего Мансур Рахимов, пожарный погиб от удара током. "Погиб при спасении кота с электрического столба, который находился под напряжением шесть тысяч вольт. Люди позвонили, сказали, что кот на столбе уже три дня орет, требовали снять. Отправили брата снимать", – сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели Рахимова из-за "проходящей проверки несчастного случая". В релизе ведомство отметило, что Жасур Рахимов был принят на должность пожарного в североуральскую часть в феврале 2014 года, коллеги вспоминают о нем как о добром, отзывчивом и профессиональном сотруднике, его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.
североуральск
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887347509_0:39:461:385_1920x0_80_0_0_9cbf6bc2ca562d10903ff1c826351c9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область
Происшествия, Североуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область
В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением
Пожарный Рахимов погиб в Североуральске, пытаясь спасти кота с высоковольтного столба
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости.
Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба
свердловского главка МЧС.
"Двадцать восьмого июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Североуральске на 32-м году жизни трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, старшина внутренней службы Жасур Рахимов. У Жасура остались жена и двое детей", – говорится в релизе.
Как пояснил РИА Новости брат погибшего Мансур Рахимов, пожарный погиб от удара током. "Погиб при спасении кота с электрического столба, который находился под напряжением шесть тысяч вольт. Люди позвонили, сказали, что кот на столбе уже три дня орет, требовали снять. Отправили брата снимать", – сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели Рахимова из-за "проходящей проверки несчастного случая". В релизе ведомство отметило, что Жасур Рахимов был принят на должность пожарного в североуральскую часть в феврале 2014 года, коллеги вспоминают о нем как о добром, отзывчивом и профессиональном сотруднике, его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.