https://ria.ru/20230731/rakhimov-1887347936.html

В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением

В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением - РИА Новости, 31.07.2023

В Североуральске пожарный погиб, спасая кота со столба под напряжением

Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:27

2023-07-31T13:27

2023-07-31T13:27

происшествия

североуральск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Пожарный Жасур Рахимов погиб при исполнении служебных обязанностей в Североуральске, сообщила пресс-служба свердловского главка МЧС. "Двадцать восьмого июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Североуральске на 32-м году жизни трагически погиб командир отделения 53 пожарно-спасательной части 15 пожарно-спасательного отряда, старшина внутренней службы Жасур Рахимов. У Жасура остались жена и двое детей", – говорится в релизе. Как пояснил РИА Новости брат погибшего Мансур Рахимов, пожарный погиб от удара током. "Погиб при спасении кота с электрического столба, который находился под напряжением шесть тысяч вольт. Люди позвонили, сказали, что кот на столбе уже три дня орет, требовали снять. Отправили брата снимать", – сказал собеседник агентства. В региональном главке МЧС РИА Новости добавили, что пока не могут разглашать обстоятельства гибели Рахимова из-за "проходящей проверки несчастного случая". В релизе ведомство отметило, что Жасур Рахимов был принят на должность пожарного в североуральскую часть в феврале 2014 года, коллеги вспоминают о нем как о добром, отзывчивом и профессиональном сотруднике, его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.

североуральск

свердловская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, североуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область