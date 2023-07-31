https://ria.ru/20230731/putin-1887463398.html
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:30
2023-07-31T19:30
2023-07-31T20:14
россия
нью-йорк (город)
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
владимир путин
оон
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.По его словам, на данный момент у главы государства нет таких планов.Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет в сентябре.
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россия, нью-йорк (город), дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, ООН
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков
Песков заявил, что у Путина пока нет планов на участие в Генассамблее ООН