https://ria.ru/20230731/putin-1887463398.html

Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков

Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:30

2023-07-31T19:30

2023-07-31T20:14

россия

нью-йорк (город)

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

владимир путин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886786666_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_9afdbae8cfedda96a1d4a993300ec648.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.По его словам, на данный момент у главы государства нет таких планов.Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет в сентябре.

https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нью-йорк (город), дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон