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Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
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19:30 31.07.2023 (обновлено: 20:14 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/putin-1887463398.html
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:30
2023-07-31T20:14
россия
нью-йорк (город)
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.По его словам, на данный момент у главы государства нет таких планов.Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет в сентябре.
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россия
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россия, нью-йорк (город), дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, владимир путин, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, Владимир Путин, ООН
Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН, заявил Песков

Песков заявил, что у Путина пока нет планов на участие в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
По его словам, на данный момент у главы государства нет таких планов.
Заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет в сентябре.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Вчера, 15:00
 
РоссияНью-Йорк (город)Дмитрий ПесковГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинООН
 
 
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