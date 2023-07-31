https://ria.ru/20230731/putin-1887382058.html
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:40
2023-07-31T15:40
2023-07-31T15:40
общество
авто
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html
https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756628345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, авто, россия, владимир путин
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по коммерческим трассам