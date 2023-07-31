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Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам - РИА Новости, 31.07.2023
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15:40 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/putin-1887382058.html
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам
Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:40
2023-07-31T15:40
общество
авто
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html
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общество, авто, россия, владимир путин
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам

Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по коммерческим трассам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Путин подписал закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
15:00
Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.
Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
Нарушителям могут позволить платить штрафы со скидками
28 октября 2021, 10:48
 
ОбществоАвтоРоссияВладимир Путин
 
 
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