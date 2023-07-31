https://ria.ru/20230731/putin-1887382058.html

Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам

Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон о скидке на штраф за неоплату проезда по трассам

Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:40

2023-07-31T15:40

2023-07-31T15:40

общество

авто

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о скидке на штрафы за неоплату проезда по платным региональным, межмуниципальным, местным и частным автодорогам в РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит изменения в КоАП и подразумевает распространение льготного периода уплаты административного штрафа со скидкой 50% на правонарушения, выразившиеся в неоплате проезда по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, частным автомобильным дорогам общего пользования, предусмотренные законами субъектов РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20230731/voenkomat-1887372563.html

https://ria.ru/20211028/shtrafy-1756628345.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия, владимир путин