https://ria.ru/20230731/putin-1887331245.html

Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко

Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко - РИА Новости, 31.07.2023

Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, во вторник – со спикером Совета Федерации Валентиной РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:32

2023-07-31T12:32

2023-07-31T12:32

политика

россия

вячеслав володин

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, во вторник – со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Кремле, в понедельник 31 июля. Сегодня каких-то крупных публичных мероприятий нет у президента, собственно, как и завтра. Будут различные уже внутренние встречи, совещания. Можно сказать, что сегодня и завтра президент планирует провести рабочие встречи с Володиным и Матвиенко", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что нижняя и верхняя палаты российского парламента закончили сессии, ушли на каникулы. Президент планирует встречи, чтобы обсудить итоги работы. "Сегодня будет в середине дня на встрече у президента Володин, завтра Путин планирует побеседовать с Матвиенко", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин