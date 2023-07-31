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Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко - РИА Новости, 31.07.2023
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12:32 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/putin-1887331245.html
Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко
Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко - РИА Новости, 31.07.2023
Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, во вторник – со спикером Совета Федерации Валентиной РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:32
2023-07-31T12:32
политика
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, во вторник – со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент сегодня работает в Кремле, в понедельник 31 июля. Сегодня каких-то крупных публичных мероприятий нет у президента, собственно, как и завтра. Будут различные уже внутренние встречи, совещания. Можно сказать, что сегодня и завтра президент планирует провести рабочие встречи с Володиным и Матвиенко", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что нижняя и верхняя палаты российского парламента закончили сессии, ушли на каникулы. Президент планирует встречи, чтобы обсудить итоги работы. "Сегодня будет в середине дня на встрече у президента Володин, завтра Путин планирует побеседовать с Матвиенко", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20230702/putin-1881723343.html
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политика, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится в Кремле с Володиным и Матвиенко

Песков: Путин в понедельник встретится в Кремле с Володиным, а во вторник — с Матвиенко

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится в Кремле со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, во вторник – со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Кремле, в понедельник 31 июля. Сегодня каких-то крупных публичных мероприятий нет у президента, собственно, как и завтра. Будут различные уже внутренние встречи, совещания. Можно сказать, что сегодня и завтра президент планирует провести рабочие встречи с Володиным и Матвиенко", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что нижняя и верхняя палаты российского парламента закончили сессии, ушли на каникулы. Президент планирует встречи, чтобы обсудить итоги работы.
"Сегодня будет в середине дня на встрече у президента Володин, завтра Путин планирует побеседовать с Матвиенко", - пояснил Песков.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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