https://ria.ru/20230731/putin-1887266625.html
Он не такой. Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине
Он не такой. Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине - РИА Новости, 31.07.2023
Он не такой. Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине
Американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, такое заявление он сделал в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T01:15
2023-07-31T01:15
2023-07-31T12:25
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, такое заявление он сделал в эпизоде подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда."Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", — сказал режиссер.Стоун отметил, что во время съемок документального фильма о Владимире Путине в 2017 году задавал президенту России прямые и честные вопросы. Однако, по словам режиссера, он не заметил в словах российского лидера никакой "воинственности".Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что президент России называл политиков из США "американскими партнерами" и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество."Россия и Китай, которые сейчас являются нашими двумя главными врагами, еще несколько лет назад все еще оставались нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность", — подытожил Стоун.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия пыталась наладить отношения с западными странами и стать "частью семьи так называемых цивилизованных народов". Однако в ответ, по его словам, Запад начал раскачивать ситуацию в России и на ее границах.
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в мире, россия, сша, владимир путин, оливер стоун
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Оливер Стоун
Он не такой. Оливер Стоун разоблачил ложь о Путине
Режиссер Оливер Стоун назвал трагедией изображение Путина в США как монстра
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Американский режиссер Оливер Стоун обвинил американскую пропаганду в искажении восприятия президента России Владимира Путина, такое заявление он сделал в эпизоде подкаста Stay Free
британского ведущего Рассела Брэнда.
"Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия", — сказал режиссер.
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Стоун отметил, что во время съемок документального фильма о Владимире Путине в 2017 году задавал президенту России прямые и честные вопросы. Однако, по словам режиссера, он не заметил в словах российского лидера никакой "воинственности".
Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что президент России называл политиков из США
"американскими партнерами" и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество.
«
"Россия и Китай
, которые сейчас являются нашими двумя главными врагами, еще несколько лет назад все еще оставались нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность", — подытожил Стоун.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия пыталась наладить отношения с западными странами и стать "частью семьи так называемых цивилизованных народов". Однако в ответ, по его словам, Запад начал раскачивать ситуацию в России и на ее границах.
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