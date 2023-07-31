https://ria.ru/20230731/protest-1887264681.html

В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами

В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами - РИА Новости, 31.07.2023

В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами

Граждане Грузии собрались на протесты около территории порта Батуми, где в ночь на понедельник ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:28

2023-07-31T00:28

2023-07-31T01:23

батуми

грузия

палау

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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Граждане Грузии собрались на протесты около территории порта Батуми, где в ночь на понедельник ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает местное информационное агентство "Батумелеби".На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Теперь в Батуми ожидается прибытие того же лайнера со "Звездным круизом".Ранее сообщалось что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул."Активисты находятся около территории порта, при этом все дороги к самому порту перекрыты полицией. Правоохранители заявляют, что баррикады перед портом установлены с целью обеспечения безопасности, однако такого типа меры безопасности не были приняты даже тогда, когда в порт заплывали военные корабли", - пишет агентство.По данным данного СМИ, "прибытие круизного лайнера ожидается в пять утра (4.00 мск - ред.)". В эфирах грузинских телеканалов участники акции сообщают, что для проведения протеста в Батуми приезжают активисты из разных регионов Грузии, в том числе из Тбилиси.

https://ria.ru/20230529/aviasoobschenie-1874923214.html

https://ria.ru/20230529/gruziya-1874862371.html

батуми

грузия

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батуми, грузия, палау