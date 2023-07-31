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В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами - РИА Новости, 31.07.2023
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00:28 31.07.2023 (обновлено: 01:23 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/protest-1887264681.html
В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами
В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами - РИА Новости, 31.07.2023
В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами
Граждане Грузии собрались на протесты около территории порта Батуми, где в ночь на понедельник ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:28
2023-07-31T01:23
батуми
грузия
палау
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Граждане Грузии собрались на протесты около территории порта Батуми, где в ночь на понедельник ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает местное информационное агентство "Батумелеби".На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Теперь в Батуми ожидается прибытие того же лайнера со "Звездным круизом".Ранее сообщалось что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул."Активисты находятся около территории порта, при этом все дороги к самому порту перекрыты полицией. Правоохранители заявляют, что баррикады перед портом установлены с целью обеспечения безопасности, однако такого типа меры безопасности не были приняты даже тогда, когда в порт заплывали военные корабли", - пишет агентство.По данным данного СМИ, "прибытие круизного лайнера ожидается в пять утра (4.00 мск - ред.)". В эфирах грузинских телеканалов участники акции сообщают, что для проведения протеста в Батуми приезжают активисты из разных регионов Грузии, в том числе из Тбилиси.
https://ria.ru/20230529/aviasoobschenie-1874923214.html
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батуми, грузия, палау
Батуми, Грузия, Палау
В порту Батуми собрались протестующие против прибытия лайнера с россиянами

"Батумелеби": к порту Батуми пришли протестующие против прибытия лайнера с россиянами

© Sputnik ГрузияКруизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми
© Sputnik Грузия
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Граждане Грузии собрались на протесты около территории порта Батуми, где в ночь на понедельник ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает местное информационное агентство "Батумелеби".
На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Теперь в Батуми ожидается прибытие того же лайнера со "Звездным круизом".
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Ранее сообщалось что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул.
"Активисты находятся около территории порта, при этом все дороги к самому порту перекрыты полицией. Правоохранители заявляют, что баррикады перед портом установлены с целью обеспечения безопасности, однако такого типа меры безопасности не были приняты даже тогда, когда в порт заплывали военные корабли", - пишет агентство.
По данным данного СМИ, "прибытие круизного лайнера ожидается в пять утра (4.00 мск - ред.)". В эфирах грузинских телеканалов участники акции сообщают, что для проведения протеста в Батуми приезжают активисты из разных регионов Грузии, в том числе из Тбилиси.
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БатумиГрузияПалау
 
 
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