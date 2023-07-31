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Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023
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Новости Подмосковья
 
16:03 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/programmirovanie-1887389093.html
Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье
Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023
Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье
В Подмосковье стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них смогут старшеклассники и студенты колледжей. Отправить анкету... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:03
2023-07-31T16:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.В Подмосковье стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них смогут старшеклассники и студенты колледжей. Отправить анкету можно до 30 сентября, сообщил телеканал "360".Курсы будут проводить в рамках проекта "Код будущего". В мингосуправления Московской области рассказали, что отправить заявку можно через портал госуслуг.Занятия будут проходить на базе известных компаний и вузов. Молодым людям предлагают на выбор изучение Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и других современных языков программирования. Посещать занятия можно будет как онлайн, так и офлайн.Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки. Они состоят из четырех модулей и рассчитаны на 144 академических часа.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой в ОЭЗ "Иннополис" в Татарстане
IT-специалист за работой в ОЭЗ Иннополис в Татарстане - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.В Подмосковье стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них смогут старшеклассники и студенты колледжей. Отправить анкету можно до 30 сентября, сообщил телеканал "360".
Курсы будут проводить в рамках проекта "Код будущего". В мингосуправления Московской области рассказали, что отправить заявку можно через портал госуслуг.
Занятия будут проходить на базе известных компаний и вузов. Молодым людям предлагают на выбор изучение Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и других современных языков программирования. Посещать занятия можно будет как онлайн, так и офлайн.
Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки. Они состоят из четырех модулей и рассчитаны на 144 академических часа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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