https://ria.ru/20230731/programmirovanie-1887389093.html

Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье

Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023

Возможность бесплатно учить языки программирования появилась в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них смогут старшеклассники и студенты колледжей. Отправить анкету... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:03

2023-07-31T16:03

2023-07-31T16:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870024025_0:0:3254:1830_1920x0_80_0_0_e03a43de74565b761b44cbe3593d8452.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.В Подмосковье стартовал прием заявок на бесплатные курсы по программированию. Записаться на них смогут старшеклассники и студенты колледжей. Отправить анкету можно до 30 сентября, сообщил телеканал "360".Курсы будут проводить в рамках проекта "Код будущего". В мингосуправления Московской области рассказали, что отправить заявку можно через портал госуслуг.Занятия будут проходить на базе известных компаний и вузов. Молодым людям предлагают на выбор изучение Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и других современных языков программирования. Посещать занятия можно будет как онлайн, так и офлайн.Курсы рассчитаны на разные уровни подготовки. Они состоят из четырех модулей и рассчитаны на 144 академических часа.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)