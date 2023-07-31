https://ria.ru/20230731/prigovor-1887487354.html
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Бывший сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет лишения свободы за передачу сведений иностранной разведке, говорится в сообщении, размещенном на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:53
2023-07-31T23:53
2023-07-31T23:53
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет лишения свободы за передачу сведений иностранной разведке, говорится в сообщении, размещенном на сайте третьего апелляционного суда общей юрисдикции. "Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания проверена законность приговора Краснодарского краевого суда от 17 апреля 2023 года, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12-ти годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Краснодара в должности сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ. "По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу, добавляют в суде.
https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Краснодарский краевой суд
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Экс-сотруднику кубанского Минприроды дали 12 лет за передачу сведений иностранной разведке