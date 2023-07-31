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Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023
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23:53 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887487354.html
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене
Бывший сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет лишения свободы за передачу сведений иностранной разведке, говорится в сообщении, размещенном на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:53
2023-07-31T23:53
происшествия
краснодарский край
россия
краснодар
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
краснодарский краевой суд
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет лишения свободы за передачу сведений иностранной разведке, говорится в сообщении, размещенном на сайте третьего апелляционного суда общей юрисдикции. "Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания проверена законность приговора Краснодарского краевого суда от 17 апреля 2023 года, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12-ти годам лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что житель Краснодара в должности сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ. "По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения", - говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу, добавляют в суде.
https://ria.ru/20230704/gosizmena-1882251354.html
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происшествия, краснодарский край, россия, краснодар, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), краснодарский краевой суд
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Краснодар, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Краснодарский краевой суд
Экс-сотрудник кубанского Минприроды получил 12 лет по делу о госизмене

Экс-сотруднику кубанского Минприроды дали 12 лет за передачу сведений иностранной разведке

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Бывший сотрудник минприроды Краснодарского края получил 12 лет лишения свободы за передачу сведений иностранной разведке, говорится в сообщении, размещенном на сайте третьего апелляционного суда общей юрисдикции.
«
"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в ходе выездного судебного заседания проверена законность приговора Краснодарского краевого суда от 17 апреля 2023 года, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12-ти годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Краснодара в должности сотрудника министерства природных ресурсов Краснодарского края собрал и передавал представителю иностранной разведки сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ.
«
"По результатам рассмотрения жалоб судебная коллегия по уголовным делам приговор суда оставила без изменения", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу, добавляют в суде.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Краснодарский краевой суд
 
 
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