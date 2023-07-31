https://ria.ru/20230731/prigovor-1887484229.html
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину - РИА Новости, 31.07.2023
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину
Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:08
2023-07-31T23:08
2023-07-31T23:08
в мире
сша
массачусетс
бостон
владислав клюшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9012e7baf2b05419f0ff9e0d17c3043b.jpg
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. "Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30мск)", - говорится в судебном уведомлении. Ранее суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты. Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы. Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.
https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html
https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html
сша
массачусетс
бостон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564340905_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e8ac8371fc1785e64447b8c471514e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, массачусетс, бостон, владислав клюшин
В мире, США, Массачусетс, Бостон, Владислав Клюшин
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину
Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября.
«
"Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30мск)", - говорится в судебном уведомлении.
Ранее суд в Бостоне
(штат Массачусетс
) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину.
Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина
в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии
по американскому запросу и экстрадирован в Штаты.
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина
Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы.
Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.
Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах