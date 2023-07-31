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Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину - РИА Новости, 31.07.2023
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23:08 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887484229.html
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину - РИА Новости, 31.07.2023
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину
Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:08
2023-07-31T23:08
в мире
сша
массачусетс
бостон
владислав клюшин
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. "Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30мск)", - говорится в судебном уведомлении. Ранее суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты. Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы. Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.
https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html
https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html
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в мире, сша, массачусетс, бостон, владислав клюшин
В мире, США, Массачусетс, Бостон, Владислав Клюшин
Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября

© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания суда в США
Статуя Фемиды у здания суда в США - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания суда в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября.
«
"Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30мск)", - говорится в судебном уведомлении.
Ранее суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину.
Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Посол Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Клюшина
12 мая, 21:08
Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы.
Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.
Подсудимый в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Случаи экстрадиции россиян в США в 2019-2023 годах
21 марта, 18:39
 
В миреСШАМассачусетсБостонВладислав Клюшин
 
 
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