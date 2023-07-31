https://ria.ru/20230731/prigovor-1887484229.html

Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину - РИА Новости, 31.07.2023

Суд в США перенес дату оглашения приговора россиянину Клюшину

Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:08

2023-07-31T23:08

2023-07-31T23:08

в мире

сша

массачусетс

бостон

владислав клюшин

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Приговор россиянину Владиславу Клюшину в суде США огласят 7 сентября. "Слушания о назначении наказания пройдут 7 сентября в 09:30 (16:30мск)", - говорится в судебном уведомлении. Ранее суд в Бостоне (штат Массачусетс) отменил запланированное на 31 июля вынесение приговора Клюшину. Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты. Максимальное суммарное наказание по предъявленным ему пунктам обвинения может составлять 50 лет тюрьмы. Защита Клюшина настаивала, что решение о признании его виновным должно быть отменено, поскольку дело не подсудно инстанции в штате Массачусетс, однако суд счел установленным, что важные для обвинительного решения преступные действия происходили в штате.

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871429677.html

https://ria.ru/20230321/ekstraditsiya-1859566382.html

сша

массачусетс

бостон

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, массачусетс, бостон, владислав клюшин