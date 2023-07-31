https://ria.ru/20230731/prigovor-1887283004.html

В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам

В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам - РИА Новости, 31.07.2023

В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам

Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя Андижанской области к восьми годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:56

2023-07-31T07:56

2023-07-31T07:56

сирия

узбекистан

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 31 июл - РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя Андижанской области к восьми годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии, связанным с международными террористическими организациями (МТО), сообщила в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) страны. По данным спецслужбы, житель Андижанской области, 2003 года рождения, во время работы в Стамбуле в 2021-2022 годах в результате общения в соцсетях попал под влияние вербовщиков ряда МТО. Поддерживая связь с религиозными экстремистами, он занимался пропагандой их идей в интернете, а позже намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок. "Подозреваемый был задержан в 2022 году турецкими правоохранительными органами и депортирован в Узбекистан. По приговору суда он был признан виновным по соответствующим статьям уголовного кодекса и приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы", - говорится в сообщении СГБ для прессы. В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне МТО. В июне житель Андижанской области, воевавший в Сирии в отрядах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), был приговорен к 10 годам лишения свободы. В апреле трое жителей Ташкента получили по 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230715/ssha-1884321710.html

https://ria.ru/20230624/siriya-1880258175.html

сирия

узбекистан

андижанская область

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сирия, узбекистан, андижанская область