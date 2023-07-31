Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:56 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887283004.html
В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам
В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам - РИА Новости, 31.07.2023
В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам
Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя Андижанской области к восьми годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:56
2023-07-31T07:56
сирия
узбекистан
андижанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл - РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя Андижанской области к восьми годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии, связанным с международными террористическими организациями (МТО), сообщила в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) страны. По данным спецслужбы, житель Андижанской области, 2003 года рождения, во время работы в Стамбуле в 2021-2022 годах в результате общения в соцсетях попал под влияние вербовщиков ряда МТО. Поддерживая связь с религиозными экстремистами, он занимался пропагандой их идей в интернете, а позже намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок. "Подозреваемый был задержан в 2022 году турецкими правоохранительными органами и депортирован в Узбекистан. По приговору суда он был признан виновным по соответствующим статьям уголовного кодекса и приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы", - говорится в сообщении СГБ для прессы. В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне МТО. В июне житель Андижанской области, воевавший в Сирии в отрядах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), был приговорен к 10 годам лишения свободы. В апреле трое жителей Ташкента получили по 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230715/ssha-1884321710.html
https://ria.ru/20230624/siriya-1880258175.html
сирия
узбекистан
андижанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, узбекистан, андижанская область
Сирия, Узбекистан, Андижанская область
В Узбекистане вынесли приговор мужчине за попытку примкнуть к террористам

В Узбекистане мужчине дали восемь лет тюрьмы за попытку примкнуть к террористам в Сирии

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 31 июл - РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил 20-летнего жителя Андижанской области к восьми годам тюремного заключения за пропаганду религиозного экстремизма и попытку примкнуть к вооруженным формированиям в Сирии, связанным с международными террористическими организациями (МТО), сообщила в понедельник Служба государственной безопасности (СГБ) страны.
По данным спецслужбы, житель Андижанской области, 2003 года рождения, во время работы в Стамбуле в 2021-2022 годах в результате общения в соцсетях попал под влияние вербовщиков ряда МТО.
Статуя Фемиды, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
В США приговорили к пожизненному заключению вербовщика группировки ИГ*
15 июля, 04:16
Поддерживая связь с религиозными экстремистами, он занимался пропагандой их идей в интернете, а позже намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне одной из террористических группировок.
"Подозреваемый был задержан в 2022 году турецкими правоохранительными органами и депортирован в Узбекистан. По приговору суда он был признан виновным по соответствующим статьям уголовного кодекса и приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы", - говорится в сообщении СГБ для прессы.
В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических групп, а также планировавших отправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне МТО.
В июне житель Андижанской области, воевавший в Сирии в отрядах террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* (запрещена в РФ), был приговорен к 10 годам лишения свободы. В апреле трое жителей Ташкента получили по 15 лет лишения свободы за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

* Террористическая организация, запрещена в России
Боевик в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В двух провинциях в Сирии террористы сбросили шесть взрывных устройств
24 июня, 22:10
 
СирияУзбекистанАндижанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала