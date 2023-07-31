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Международный праздник спорта "Россия – Африка" принес победу россиянам - РИА Новости, 31.07.2023
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10:58 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prazdnik_sporta-1887303040.html
Международный праздник спорта "Россия – Африка" принес победу россиянам
Международный праздник спорта "Россия – Африка" принес победу россиянам - РИА Новости, 31.07.2023
Международный праздник спорта "Россия – Африка" принес победу россиянам
В Санкт-Петербурге завершился международный спортивный фестиваль "Россия-Африка", приуроченный ко второму саммиту "Экономический и гуманитарный форум... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:58
2023-07-31T10:58
спорт
россия
камерун
гана
нигерия
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
крымский федеральный университет
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился международный спортивный фестиваль "Россия-Африка", приуроченный ко второму саммиту "Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка". Групповой турнир Одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля стал международный футбольный турнир "Россия – Африка", первый в истории. В состязаниях приняли участие команды из Ганы, Нигерии, Мали, Камеруна, а также сборные российских вузов. Уже первые игры группового турнира подарили болельщикам и игрокам азарт и незабываемые эмоции. Наиболее результативной по голам стала игра между командами Санкт-Петербургского политехнического университета и КУПНТ (Камерун). Итоговый счет встречи – 10:5 в пользу петербуржцев. Не менее драматичной оказалась встреча сборной Кубанского государственного университета с командой университета Лагоса (Нигерия). Африканские гости открыли счет, но кубанские студенты нашли в себе силы переломить ситуацию. Итог – победа КубГУ со счетом 4:1. Не меньшие волевые качества показала сборная Крымского федерального университета (Симферополь). В трудной борьбе крымчане победили команду ВИТЗА / ЧПАПУ (Мбуда, Камерун / Бамако, Мали). Финал В итоге в финале встретились сборные КубГУ и КФУ – обе команды являются трехкратными чемпионами Национальной студенческой футбольной лиги. Крымчане избрали тактику глухой обороны, проявляя себя только в контратаках. На 55-й минуте, однако, оборона симферопольцев была прорвана. 1:0 – с таким счетом сборная КубГУ стала первым в истории победителем международного футбольного турнира "Россия – Африка". Третье место также досталось россиянам – сборной СПбПУ, в матче за третье место обыгравшей команду МУГ (Венчи, Гана) также со счетом 1:0. Международный турнир поспособствовал сближению студентов России и африканского континента. День массового футбола Кроме того, в рамках спортивного фестиваля прошел День массового футбола для университетских команд. 24 июля на трех площадках проводились турниры по футболу в форматах 5х5, 3х3 и 1х1. Победителем в формате 5х5 стала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Кубок 3х3 выиграла сборная команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В формате 1х1 сильнейшим снова оказался СПбПУ. Под занавес мероприятия игроки из стран Африки сыграли товарищеский матч против российских спортсменов. Праздник спорта объединил большое количество спортсменов из пяти стран. В рамках деловой программы фестиваля состоялось заседание попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги. Международный спортивный фестиваль "Россия — Африка" был организован Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом и Национальной студенческой футбольной лигой при поддержке Дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда "Росконгресс" и финансовой поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Международного спортивного фестиваля "Россия — Африка" и проекта "Трансформация массового спорта в Плехановке".
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спорт, россия, камерун, гана, нигерия, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, крымский федеральный университет, фонд "росконгресс"
Спорт, Россия, Камерун, Гана, Нигерия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Крымский федеральный университет, Фонд "Росконгресс"

Международный праздник спорта "Россия – Африка" принес победу россиянам

© Фото : ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"На стадионе СК "Политехник" завершился Международный футбольный турнир, проходящий в рамках Международного спортивного фестиваля "Россия — Африка"
На стадионе СК Политехник завершился Международный футбольный турнир, проходящий в рамках Международного спортивного фестиваля Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"
На стадионе СК "Политехник" завершился Международный футбольный турнир, проходящий в рамках Международного спортивного фестиваля "Россия — Африка"
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге завершился международный спортивный фестиваль "Россия-Африка", приуроченный ко второму саммиту "Экономический и гуманитарный форум Россия-Африка".

Групповой турнир

Одним из самых зрелищных мероприятий фестиваля стал международный футбольный турнир "Россия – Африка", первый в истории. В состязаниях приняли участие команды из Ганы, Нигерии, Мали, Камеруна, а также сборные российских вузов.
Уже первые игры группового турнира подарили болельщикам и игрокам азарт и незабываемые эмоции. Наиболее результативной по голам стала игра между командами Санкт-Петербургского политехнического университета и КУПНТ (Камерун). Итоговый счет встречи – 10:5 в пользу петербуржцев.
Не менее драматичной оказалась встреча сборной Кубанского государственного университета с командой университета Лагоса (Нигерия). Африканские гости открыли счет, но кубанские студенты нашли в себе силы переломить ситуацию. Итог – победа КубГУ со счетом 4:1.
Не меньшие волевые качества показала сборная Крымского федерального университета (Симферополь). В трудной борьбе крымчане победили команду ВИТЗА / ЧПАПУ (Мбуда, Камерун / Бамако, Мали).

Финал

В итоге в финале встретились сборные КубГУ и КФУ – обе команды являются трехкратными чемпионами Национальной студенческой футбольной лиги. Крымчане избрали тактику глухой обороны, проявляя себя только в контратаках. На 55-й минуте, однако, оборона симферопольцев была прорвана. 1:0 – с таким счетом сборная КубГУ стала первым в истории победителем международного футбольного турнира "Россия – Африка".
Третье место также досталось россиянам – сборной СПбПУ, в матче за третье место обыгравшей команду МУГ (Венчи, Гана) также со счетом 1:0.
Международный турнир поспособствовал сближению студентов России и африканского континента.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 01:12

День массового футбола

Кроме того, в рамках спортивного фестиваля прошел День массового футбола для университетских команд. 24 июля на трех площадках проводились турниры по футболу в форматах 5х5, 3х3 и 1х1.
Победителем в формате 5х5 стала команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Кубок 3х3 выиграла сборная команда Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В формате 1х1 сильнейшим снова оказался СПбПУ. Под занавес мероприятия игроки из стран Африки сыграли товарищеский матч против российских спортсменов. Праздник спорта объединил большое количество спортсменов из пяти стран.
В рамках деловой программы фестиваля состоялось заседание попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги.
Международный спортивный фестиваль "Россия — Африка" был организован Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова совместно с Международным студенческим футбольным союзом и Национальной студенческой футбольной лигой при поддержке Дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий Фонда "Росконгресс" и финансовой поддержке министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Международного спортивного фестиваля "Россия — Африка" и проекта "Трансформация массового спорта в Плехановке".
 
СпортРоссияКамерунГанаНигерияСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоКрымский федеральный университетФонд "Росконгресс"
 
 
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