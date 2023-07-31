https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html

Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае

Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае - РИА Новости, 31.07.2023

Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае

Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизируется, улучшить ситуацию помогли прошедшие дожди, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:30

2023-07-31T07:30

2023-07-31T07:30

хабаровский край

амурская область

тугуро-чумиканский район

происшествия

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизируется, улучшить ситуацию помогли прошедшие дожди, сообщает правительство региона. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, площадь лесных пожаров в Хабаровском крае составляет почти 274 тысячи гектара. На утро субботы она достигла более 335 тысяч. На понедельник зарегистрировано 92 пожара. Их причина - сухие грозы. Очаги возникают в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. В выходные по региону прошли кратковременные ливни с громом и молнией. "Прошедшие дожди на севере региона способствовали улучшению лесопожарной обстановки и снизили уровень пожарной опасности в лесах. Ранее огнеборцы тушили очаги в условиях жаркой погоды, отсутствия осадков, порывистого ветра и повышенной грозовой активности, приводившей к появлению новых термоточек", - сообщает правительство региона. По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, возгорания действуют в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Дополнительно для тушения привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области. Кроме того, помогают бороться со стихией работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана". На данный момент сил и средств достаточно, отметил он. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов из-за пожаров продлен в крае с 20 июля по 9 августа, сообщал ранее комитет регионального правительства по гражданской защите (изначально действовал с 29 июня по 19 июля). В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. По данным минлесхоза региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 634 пожара на общей площади более 716,6 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html

https://ria.ru/20230730/pozhar-1887151841.html

хабаровский край

амурская область

тугуро-чумиканский район

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хабаровский край, амурская область, тугуро-чумиканский район, происшествия, природные пожары в россии