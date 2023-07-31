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Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае - РИА Новости, 31.07.2023
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07:30 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/pozhar-1887280117.html
Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае
Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае - РИА Новости, 31.07.2023
Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае
Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизируется, улучшить ситуацию помогли прошедшие дожди, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:30
2023-07-31T07:30
хабаровский край
амурская область
тугуро-чумиканский район
происшествия
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизируется, улучшить ситуацию помогли прошедшие дожди, сообщает правительство региона. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, площадь лесных пожаров в Хабаровском крае составляет почти 274 тысячи гектара. На утро субботы она достигла более 335 тысяч. На понедельник зарегистрировано 92 пожара. Их причина - сухие грозы. Очаги возникают в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. В выходные по региону прошли кратковременные ливни с громом и молнией. "Прошедшие дожди на севере региона способствовали улучшению лесопожарной обстановки и снизили уровень пожарной опасности в лесах. Ранее огнеборцы тушили очаги в условиях жаркой погоды, отсутствия осадков, порывистого ветра и повышенной грозовой активности, приводившей к появлению новых термоточек", - сообщает правительство региона. По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, возгорания действуют в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Дополнительно для тушения привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области. Кроме того, помогают бороться со стихией работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана". На данный момент сил и средств достаточно, отметил он. На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов из-за пожаров продлен в крае с 20 июля по 9 августа, сообщал ранее комитет регионального правительства по гражданской защите (изначально действовал с 29 июня по 19 июля). В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров. По данным минлесхоза региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 634 пожара на общей площади более 716,6 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html
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хабаровский край
амурская область
тугуро-чумиканский район
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хабаровский край, амурская область, тугуро-чумиканский район, происшествия, природные пожары в россии
Хабаровский край, Амурская область, Тугуро-Чумиканский район, Происшествия, Природные пожары в России
Дожди стабилизировали ситуацию с лесными пожарами в Хабаровском крае

Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизировалась из-за прошедших дождей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоследствие лесного пожара
Последствие лесного пожара - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствие лесного пожара. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стабилизируется, улучшить ситуацию помогли прошедшие дожди, сообщает правительство региона.
По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, площадь лесных пожаров в Хабаровском крае составляет почти 274 тысячи гектара. На утро субботы она достигла более 335 тысяч. На понедельник зарегистрировано 92 пожара. Их причина - сухие грозы. Очаги возникают в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня нет. В выходные по региону прошли кратковременные ливни с громом и молнией.
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"Прошедшие дожди на севере региона способствовали улучшению лесопожарной обстановки и снизили уровень пожарной опасности в лесах. Ранее огнеборцы тушили очаги в условиях жаркой погоды, отсутствия осадков, порывистого ветра и повышенной грозовой активности, приводившей к появлению новых термоточек", - сообщает правительство региона.
По данным замминистра - начальника управления сохранения лесов края Константина Кузнецова, возгорания действуют в Аяно-Майском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Дополнительно для тушения привлечены специалисты федерального резерва из Амурской области. Кроме того, помогают бороться со стихией работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения Федерального резерва ФБУ "Авиалесоохрана". На данный момент сил и средств достаточно, отметил он.
На территории всех муниципальных районов края продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов из-за пожаров продлен в крае с 20 июля по 9 августа, сообщал ранее комитет регионального правительства по гражданской защите (изначально действовал с 29 июня по 19 июля). В Хабаровском крае и Якутии с 10 июля введен межрегиональный режим ЧС из-за пожаров.
По данным минлесхоза региона, с начала пожароопасного сезона на территории края произошло 634 пожара на общей площади более 716,6 тысячи гектаров.
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Хабаровский крайАмурская областьТугуро-Чумиканский районПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
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