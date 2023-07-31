https://ria.ru/20230731/potseluy-1886674045.html

"Зачала семерых". Ученые узнали, когда возник самый сексуальный обычай

"Зачала семерых". Ученые узнали, когда возник самый сексуальный обычай - РИА Новости, 31.07.2023

"Зачала семерых". Ученые узнали, когда возник самый сексуальный обычай

Долгое время считалось, что романтический поцелуй изобрели в Индии за 1500 лет до нашей эры. Однако, судя по недавним исследованиям, эта традиция на тысячу лет... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T11:08

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Долгое время считалось, что романтический поцелуй изобрели в Индии за 1500 лет до нашей эры. Однако, судя по недавним исследованиям, эта традиция на тысячу лет древнее. Как она менялась на протяжении веков — в материале РИА Новости.Проявление любви и дружбыМногие животные и птицы обмениваются прикосновениями, похожими на поцелуй. Яркий пример — луговые собачки, обитающие в прериях Северной Америки. Так они укрепляют социальные связи в своей группе.Человекообразные обезьяны целуются "с языком" — возможно, это восходит к привычке скармливать пережеванную еду младенцу изо рта в рот. Этнографы отмечали подобное поведение и у некоторых племен — например, в Китае, Германии, у папуасов.Утверждают, что поцелуй универсален: его использует 90 процентов населения планеты. Это верно, когда речь идет о способе проявить симпатию, но не в контексте секса, уточняют ученые из университетов Невады и Индианы в США. Недавно они провели обширное кросс-культурное исследование среди 168 народов по всему миру и выяснили, что только у 77 из них принято намеренно прикасаться губами к губам партнера во время любовных утех. Племена из Сахары, лесов Амазонки и Новой Гвинеи не знают о любовном поцелуе. Тогда как среди циркумполярных народов Арктики он распространен повсеместно. Популярность поцелуя в западных обществах навела авторов работы на мысль, что это какая-то особая культурная адаптация.Об эволюционной пользе поцелуя также нет единого мнения. По одной из гипотез, губы и язык выступают как химические сенсоры, которые помогают правильно выбрать партнера. Пучки окончаний особых нейронов позволяют остро чувствовать запах дыхания, вкус слюны. Также предполагают, что поцелуй служит средством получить удовольствие, поскольку способствует возбуждению и половому акту или же помогает наладить дружеские отношения. К примеру, у ближайших родственников человека — шимпанзе бонобо — поцелуи связаны с сексом, а у обыкновенных шимпанзе прибегают к этому в платонических целях, чтобы установить социальные связи.Когда возник поцелуйВ генетическом материале, выделенном из зубов неандертальца, пролежавшего в пещере на севере Испании 48 тысяч лет, ученые обнаружили ДНК бактерии Methanobrevibacter oralis. Этот патоген вызывает воспаление десен и у современных людей, только сейчас в популяции циркулирует другая линия, отделившаяся от неандертальской сотню тысяч лет назад. Не исключено, предположили авторы работы, что в те времена оба вида Homo часто вступали в интимную связь и целовались.Упоминания о поцелуях встречаются в письменных свидетельствах возрастом 2500 лет до нашей эры. Причем, судя по древним текстам, это был вполне распространенный обычай. К таким выводам пришли ученые из университетов Копенгагена и Оксфорда. Они изучили клинописные таблички из Месопотамии — сейчас это территория Ирака и Сирии. На одной их них, известной как цилиндр Бартона, излагается миф о сотворении мира и двух божествах, совершивших половой акт. Некий бог целует богиню-мать Нинхурсаг, и она зачинает семерых близнецов.В самых ранних шумерских текстах поцелуй в губы описывают как эротический акт, возможно, посткоитальный, уточняют исследователи. В более поздних аккадских текстах появляются различия: одни прикосновения губ описаны как дружеские, семейные, ритуальные (когда, например, целуют ноги), другие — как эротические.Даже в повседневной переписке встречались строки о поцелуях. Два текста, написанные 1800 тысяч лет до нашей эры, — особенно откровенные. В одном замужняя дама смущена из-за того, что ее поцеловал чужой мужчина, в другом молодая женщина клянется избегать домогательств некоего человека.Раньше считалось, что романтический поцелуй впервые описан в индийских Ведах примерно за 1500 лет до нашей эры. Однако, как выяснилось, он на тысячу лет древнее и уже тогда был делом вполне обычным.Пока упоминания о любовном поцелуе обнаружили только в письменных источниках сложноустроенных иерархических обществ. Но это не значит, что его изобрели в каком-то одном регионе, откуда он распространился на весь мир. Ученые полагают, что этот обычай широко известен с доисторических времен и возникал много раз независимо у разных народов. Об этом говорят исследования эволюции вируса простого герпеса 1 (HSV-1) в бронзовом веке. Этот патоген передается через оральный контакт. Большой коллектив европейских ученых показал, что одна из линий HSV-1 быстро разошлась по миру благодаря миграции народов и внедрению в местные культуры привычки целоваться.Сценарий на две ролиВ последнее время специалисты внимательно изучают все, что влияет на романтические отношения. Так, например, оксфордские ученые Влодарски и Дунбар опросили более 900 человек о роли поцелуя в сексе и жизни. Как оказалось, женщины ценят его выше, чем мужчины. Те, кто предпочитает случайные встречи, также ценят его высоко. Возможно, рассуждают авторы, это связано с более тщательным выбором партнера — ведь поцелуй помогает опосредованно проверить качество его генов.Ученые из Университета Бригама Янга в США провели опрос 878 волонтеров через платформу Lucid Marketplace. В исследовании участвовало примерно равное количество женщин и мужчин, 75 процентов состояли в браке. Специалистов интересовало число половых актов, оргазмов, чувство удовлетворенности, а также роль поцелуев. Причем добровольцы должны были отметить как поцелуи во время секса, так и обычные — дружеские или родственные.Выяснилось, что пары, которые много целуются, больше занимаются любовью, а женщины чаще испытывают оргазм. Авторы предположили, что такая прелюдия растягивает процесс и партнерша успевает сильнее возбудиться, что помогает достичь наслаждения. Кроме того, поцелуи характеризуют не только глубину сексуального удовлетворения, но и в целом отношения между супругами. Проще говоря, счастливые пары целуются чаще.Ученые из Финляндии и Швеции решили понаблюдать за добровольцами в домашней обстановке, чтобы узнать, по какому поводу и как они целуются. Для этого установили видеокамеры у 11 пар и записывали их в течение недели по десять-двадцать часов. Они детально рассмотрели, как начинается поцелуй, кто его инициирует и как откликается партнер.Оказалось, что поцелуй — не просто касание губами губ или щеки. Это результат совместного действия, движений, жестов, звуков, мимики, образующих маленький любовный танец. В ключевой момент тела влюбленных сплетаются, как бы превращаясь в единое целое. Главное, добавляют авторы, от чего зависит удовлетворенность поцелуем, — эмоциональная связь и взаимные чувства.

https://ria.ru/20180706/1523793254.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

социология, психология, здоровье, секс, археология, science (журнал)