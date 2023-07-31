https://ria.ru/20230731/port-1887301092.html

Из порта в Мариуполе отправили первую партию арматуры из ДНР

Из порта в Мариуполе отправили первую партию арматуры из ДНР - РИА Новости, 31.07.2023

Из порта в Мариуполе отправили первую партию арматуры из ДНР

Из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:27

2023-07-31T10:27

2023-07-31T10:27

экономика

мариуполь

россия

донецкая народная республика

марат хуснуллин

роскапстрой

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Из порта Мариуполя в Ростов-на-Дону отправлена первая партия продукции металлургических предприятий ДНР, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Речь идет о партии железной арматуры и металлических профилей, произведённых на металлургических комбинатах республики. Это первый подобный груз, прежде в порт Мариуполя доставляли строительные материалы из других субъектов РФ. "Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тысячи тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведённой в Макеевке, Енакиево и Алчевске. Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России – это очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны", - приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства РФ. Как сообщил вице-премьер, оператором поставок строительных материалов через морской порт Мариуполя для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей определено ФАУ "РосКапСтрой" Минстроя России. "Отправку произведённой в ДНР продукции на стройки страны можно считать ожидаемым результатом реализации индустриального потенциала Донбасса, который долгое время фактически находился в экономической блокаде. В перспективе мы ожидаем увеличения объёмов отправок различных грузов из порта Мариуполя и, как результат, оживления торгово-экономических связей новых регионов с субъектами Российской Федерации", – приводятся слова директора ФАУ "РосКапСтрой" Юлии Максимовой.

https://ria.ru/20230728/port-1886750460.html

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Варвара Скокшина

экономика, мариуполь, россия, донецкая народная республика, марат хуснуллин, роскапстрой