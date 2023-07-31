https://ria.ru/20230731/pomosch-1887308956.html
Мурманские журналисты соберут книги для школ в ЛНР
Мурманские журналисты соберут книги для школ в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2023
Мурманские журналисты соберут книги для школ в ЛНР
Мурманское отделение Союза журналистов России с 1 августа начинает сбор книг на русском языке для школьных библиотек Луганской Народной Республики, к акции, в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:57
2023-07-31T10:57
2023-07-31T10:58
луганская народная республика
мурманская область
россия
общество
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МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Мурманское отделение Союза журналистов России с 1 августа начинает сбор книг на русском языке для школьных библиотек Луганской Народной Республики, к акции, в ходе которой планируется собрать не менее 18 тысяч изданий, подключаются местные библиотеки и простые северяне, рассказала РИА Новости председатель отделения Светлана Солдатова. "Идея проекта "Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР" родилась из инициативы мурманских журналистов, которые съездили в прошлом году на Донбасс и узнали о том, что там остро стоит вопрос с книгами по школьной программе. На Украине, как мы знаем, было сожжено 11 миллионов книг на русском, и это невосполнимая утрата", - рассказала Солдатова. Сама Солдатова связалась с коллегой в ЛНР и выяснила, что в крупных библиотеках республики ситуация неплохая, острый дефицит испытывают именно школьные библиотеки – здесь не хватает порядка 68 тысяч книг. При этом мурманские журналисты задумались о том, что многие жители Севера, уезжая из региона или просто обновляя домашние библиотеки, могли бы поделиться "золотым фондом мировой литературы" с библиотеками ЛНР. "Всю потребность мы не сможем восполнить, но мы планируем за два месяца собрать около 18 тысяч книг. В этом нам, в первую очередь, помогают библиотеки, которые поделятся списанной литературой, находящейся в хорошем состоянии. Многие мурманчане уже выразили желание поделиться книгами из домашних библиотек", - отметила Солдатова. Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Помимо сбора книг, в его рамках пройдет "Литературный диктант", будет снят документальный фильм, организована фотовыставка. К акции активно подключились муниципалитеты региона через первичные журналистские организации. "Это гуманистическая акция. Нас всех объединяет русский язык и культура. Это то, что стирает предрассудки, внутренние границы", - уверена собеседница агентства. Проект стартует 1 августа с символической акции – мурманские журналисты принесут на точку сбора собственные книги, которые они хотели бы передать в ЛНР. Пункты приема книг будут организованы в разных городах региона, несколько - в самом Мурманске.
https://ria.ru/20230717/shkola-1884654134.html
https://ria.ru/20230306/shkoly-1856205217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, мурманская область, россия, общество
Луганская Народная Республика, Мурманская область, Россия, Общество
Мурманские журналисты соберут книги для школ в ЛНР
Мурманские журналисты соберут книги на русском языке для школьных библиотек ЛНР
МУРМАНСК, 31 июл – РИА Новости. Мурманское отделение Союза журналистов России с 1 августа начинает сбор книг на русском языке для школьных библиотек Луганской Народной Республики, к акции, в ходе которой планируется собрать не менее 18 тысяч изданий, подключаются местные библиотеки и простые северяне, рассказала РИА Новости председатель отделения Светлана Солдатова.
"Идея проекта "Книги на русском. Жители Мурманской области
– школьным библиотекам ЛНР" родилась из инициативы мурманских журналистов, которые съездили в прошлом году на Донбасс
и узнали о том, что там остро стоит вопрос с книгами по школьной программе. На Украине
, как мы знаем, было сожжено 11 миллионов книг на русском, и это невосполнимая утрата", - рассказала Солдатова.
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Сама Солдатова связалась с коллегой в ЛНР и выяснила, что в крупных библиотеках республики ситуация неплохая, острый дефицит испытывают именно школьные библиотеки – здесь не хватает порядка 68 тысяч книг. При этом мурманские журналисты задумались о том, что многие жители Севера, уезжая из региона или просто обновляя домашние библиотеки, могли бы поделиться "золотым фондом мировой литературы" с библиотеками ЛНР.
"Всю потребность мы не сможем восполнить, но мы планируем за два месяца собрать около 18 тысяч книг. В этом нам, в первую очередь, помогают библиотеки, которые поделятся списанной литературой, находящейся в хорошем состоянии. Многие мурманчане уже выразили желание поделиться книгами из домашних библиотек", - отметила Солдатова.
Проект получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Помимо сбора книг, в его рамках пройдет "Литературный диктант", будет снят документальный фильм, организована фотовыставка. К акции активно подключились муниципалитеты региона через первичные журналистские организации. "Это гуманистическая акция. Нас всех объединяет русский язык и культура. Это то, что стирает предрассудки, внутренние границы", - уверена собеседница агентства.
Проект стартует 1 августа с символической акции – мурманские журналисты принесут на точку сбора собственные книги, которые они хотели бы передать в ЛНР. Пункты приема книг будут организованы в разных городах региона, несколько - в самом Мурманске
.
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