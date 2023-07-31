https://ria.ru/20230731/polsha-1887279143.html

Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев

Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев - РИА Новости, 31.07.2023

Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев

Футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на камеру группу молодых украинцев за неподобающее поведение, сообщил портал wPoznaniu.pl. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:15

2023-07-31T07:15

2023-07-31T15:41

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на камеру группу молодых украинцев за неподобающее поведение, сообщил портал wPoznaniu.pl.Как говорится в статье, фанаты местного "Леха" выложили в соцсетях видео с группой украинцев, один из которых на польском языке приносит извинение "за наше поведение и поведение наших товарищей и друзей". "Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — заявляет он. При этом все выглядит так, будто "их заставили участвовать в записи". Фанаты "Леха" в подписи к ролику заявили, что "молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся".По их словам, эти люди стали "героями недавних событий", когда они "вместо того, чтобы ценить гостеприимство" в чужой стране, якобы избили группу "более слабых, чем они".В местной полиции заявили wPoznaniu.pl, что отслеживают указанные интернет-профили и анализируют размещенные в них записи. Там пообещали провести консультации с прокуратурой в случае подтверждения информации о том, что участников ролика принудили говорить на камеру.

https://ria.ru/20230730/skandal-1887140435.html

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в мире, польша, познань