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Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев
Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев - РИА Новости, 31.07.2023
Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев
Футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на камеру группу молодых украинцев за неподобающее поведение, сообщил портал wPoznaniu.pl. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:15
2023-07-31T07:15
2023-07-31T15:41
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на камеру группу молодых украинцев за неподобающее поведение, сообщил портал wPoznaniu.pl.Как говорится в статье, фанаты местного "Леха" выложили в соцсетях видео с группой украинцев, один из которых на польском языке приносит извинение "за наше поведение и поведение наших товарищей и друзей". "Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — заявляет он. При этом все выглядит так, будто "их заставили участвовать в записи". Фанаты "Леха" в подписи к ролику заявили, что "молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся".По их словам, эти люди стали "героями недавних событий", когда они "вместо того, чтобы ценить гостеприимство" в чужой стране, якобы избили группу "более слабых, чем они".В местной полиции заявили wPoznaniu.pl, что отслеживают указанные интернет-профили и анализируют размещенные в них записи. Там пообещали провести консультации с прокуратурой в случае подтверждения информации о том, что участников ролика принудили говорить на камеру.
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в мире, польша, познань
Извинились на камеру. В Польше поставили на место дерзких украинцев
В Познани футбольные фанаты заставили группу украинцев извиняться на камеру
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Футбольные фанаты из Познани заставили извиниться на камеру группу молодых украинцев за неподобающее поведение, сообщил портал wPoznaniu.pl
.
Как говорится в статье, фанаты местного "Леха" выложили в соцсетях видео с группой украинцев, один из которых на польском языке приносит извинение "за наше поведение и поведение наших товарищей и друзей". "Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — заявляет он.
При этом все выглядит так, будто "их заставили участвовать в записи". Фанаты "Леха" в подписи к ролику заявили, что "молодые люди выразили раскаяние, извинились и пообещали, что их выходки больше не повторятся".
По их словам, эти люди стали "героями недавних событий", когда они "вместо того, чтобы ценить гостеприимство" в чужой стране, якобы избили группу "более слабых, чем они".
В местной полиции заявили wPoznaniu.pl, что отслеживают указанные интернет-профили и анализируют размещенные в них записи. Там пообещали провести консультации с прокуратурой в случае подтверждения информации о том, что участников ролика принудили говорить на камеру.
В Польше разразился громкий скандал из-за Украины