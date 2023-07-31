Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника
Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его рабочей встречи с главой города Евгением Никитиным.
Отмечается, что ключевым вопросом обсуждения стало строительство новой поликлиники в районе автовокзала.
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"У Ленинска-Кузнецкого большой потенциал, он развивается быстрыми темпами. Необходимо создавать более комфортные условия для людей – это касается, прежде всего, социальной сферы. Поэтому поддерживаю инициативу главы по строительству новой поликлиники, которая позволит горожанам, жителям сел и деревень получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить диагностику на высокотехнологичном оборудовании. Необходимо включить ее в программу "Моя новая поликлиника" и переходить к проектированию", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Также на встрече обсудили и текущий ремонт дорог.
Глава Ленинска-Кузнецкого сообщил, что впервые за 11 лет капитально ремонтируют проспект Кирова. До сентября здесь обновят более 3 километров дороги. На реконструкцию из областного бюджета по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс" выделено 330 миллионов рублей. Работы будут вести от пересечения проспекта с улицей Суворова до пересечения с улицей Васильева. Ширина дорожного полотна на разных участках варьируется от 15 до 18 метров.
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"На 40% проспект уже готов. В конце текущего сезона работы планируем полностью завершить. Будет отремонтирован технический, пешеходный тротуары, заменено бордюрное ограждение, отремонтированы съезды", — приводятся в сообщении слова Евгения Никитина.
Глава города также отметил, что есть необходимость в ремонте автодороги на въезде со стороны Новосибирска (улица Гагарина), дороги на улице Розы Люксембург. В связи с запуском троллейбусной линии в северной части города требуется ремонт дороги на улице Топкинской.
Кроме этого обсудили вопросы благоустройства города. В рамках реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ в Ленинске-Кузнецком благоустраивают дворы, озеленяют улицы и скверы. Также необходимо создание инженерных сетей для дальнейшей застройки жилого микрорайона №6 с развитой инфраструктурой, а также демонтаж ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов.