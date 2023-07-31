https://ria.ru/20230731/poliklinika-1887358709.html

Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника

Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника - РИА Новости, 31.07.2023

Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника

В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:07

2023-07-31T14:07

2023-07-31T14:07

общество

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

суворов

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его рабочей встречи с главой города Евгением Никитиным. Отмечается, что ключевым вопросом обсуждения стало строительство новой поликлиники в районе автовокзала. "У Ленинска-Кузнецкого большой потенциал, он развивается быстрыми темпами. Необходимо создавать более комфортные условия для людей – это касается, прежде всего, социальной сферы. Поэтому поддерживаю инициативу главы по строительству новой поликлиники, которая позволит горожанам, жителям сел и деревень получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить диагностику на высокотехнологичном оборудовании. Необходимо включить ее в программу "Моя новая поликлиника" и переходить к проектированию", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.Также на встрече обсудили и текущий ремонт дорог. Глава Ленинска-Кузнецкого сообщил, что впервые за 11 лет капитально ремонтируют проспект Кирова. До сентября здесь обновят более 3 километров дороги. На реконструкцию из областного бюджета по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс" выделено 330 миллионов рублей. Работы будут вести от пересечения проспекта с улицей Суворова до пересечения с улицей Васильева. Ширина дорожного полотна на разных участках варьируется от 15 до 18 метров. "На 40% проспект уже готов. В конце текущего сезона работы планируем полностью завершить. Будет отремонтирован технический, пешеходный тротуары, заменено бордюрное ограждение, отремонтированы съезды", — приводятся в сообщении слова Евгения Никитина. Глава города также отметил, что есть необходимость в ремонте автодороги на въезде со стороны Новосибирска (улица Гагарина), дороги на улице Розы Люксембург. В связи с запуском троллейбусной линии в северной части города требуется ремонт дороги на улице Топкинской. Кроме этого обсудили вопросы благоустройства города. В рамках реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ в Ленинске-Кузнецком благоустраивают дворы, озеленяют улицы и скверы. Также необходимо создание инженерных сетей для дальнейшей застройки жилого микрорайона №6 с развитой инфраструктурой, а также демонтаж ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов.

https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html

https://ria.ru/20230724/kuzbass-1885899795.html

https://ria.ru/20230724/kuzbass-1886029024.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

суворов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, суворов, сергей цивилев