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Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника - РИА Новости, 31.07.2023
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14:07 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/poliklinika-1887358709.html
Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника
Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника - РИА Новости, 31.07.2023
Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника
В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:07
2023-07-31T14:07
общество
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
суворов
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его рабочей встречи с главой города Евгением Никитиным. Отмечается, что ключевым вопросом обсуждения стало строительство новой поликлиники в районе автовокзала. &quot;У Ленинска-Кузнецкого большой потенциал, он развивается быстрыми темпами. Необходимо создавать более комфортные условия для людей – это касается, прежде всего, социальной сферы. Поэтому поддерживаю инициативу главы по строительству новой поликлиники, которая позволит горожанам, жителям сел и деревень получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить диагностику на высокотехнологичном оборудовании. Необходимо включить ее в программу &quot;Моя новая поликлиника&quot; и переходить к проектированию&quot;, — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.Также на встрече обсудили и текущий ремонт дорог. Глава Ленинска-Кузнецкого сообщил, что впервые за 11 лет капитально ремонтируют проспект Кирова. До сентября здесь обновят более 3 километров дороги. На реконструкцию из областного бюджета по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс" выделено 330 миллионов рублей. Работы будут вести от пересечения проспекта с улицей Суворова до пересечения с улицей Васильева. Ширина дорожного полотна на разных участках варьируется от 15 до 18 метров. "На 40% проспект уже готов. В конце текущего сезона работы планируем полностью завершить. Будет отремонтирован технический, пешеходный тротуары, заменено бордюрное ограждение, отремонтированы съезды", — приводятся в сообщении слова Евгения Никитина. Глава города также отметил, что есть необходимость в ремонте автодороги на въезде со стороны Новосибирска (улица Гагарина), дороги на улице Розы Люксембург. В связи с запуском троллейбусной линии в северной части города требуется ремонт дороги на улице Топкинской. Кроме этого обсудили вопросы благоустройства города. В рамках реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ в Ленинске-Кузнецком благоустраивают дворы, озеленяют улицы и скверы. Также необходимо создание инженерных сетей для дальнейшей застройки жилого микрорайона №6 с развитой инфраструктурой, а также демонтаж ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов.
https://ria.ru/20230728/kuzbass-1886839933.html
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ленинск-кузнецкий
кемеровская область
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общество, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, суворов, сергей цивилев
Общество, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, Суворов, Сергей Цивилев

Цивилев: в Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Цивилев. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. В городе Ленинске-Кузнецком будет построена новая поликлиника, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам его рабочей встречи с главой города Евгением Никитиным.
Отмечается, что ключевым вопросом обсуждения стало строительство новой поликлиники в районе автовокзала.
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"У Ленинска-Кузнецкого большой потенциал, он развивается быстрыми темпами. Необходимо создавать более комфортные условия для людей – это касается, прежде всего, социальной сферы. Поэтому поддерживаю инициативу главы по строительству новой поликлиники, которая позволит горожанам, жителям сел и деревень получать квалифицированную медицинскую помощь, проходить диагностику на высокотехнологичном оборудовании. Необходимо включить ее в программу "Моя новая поликлиника" и переходить к проектированию", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.

Также на встрече обсудили и текущий ремонт дорог.
Глава Ленинска-Кузнецкого сообщил, что впервые за 11 лет капитально ремонтируют проспект Кирова. До сентября здесь обновят более 3 километров дороги. На реконструкцию из областного бюджета по программе "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс" выделено 330 миллионов рублей. Работы будут вести от пересечения проспекта с улицей Суворова до пересечения с улицей Васильева. Ширина дорожного полотна на разных участках варьируется от 15 до 18 метров.
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"На 40% проспект уже готов. В конце текущего сезона работы планируем полностью завершить. Будет отремонтирован технический, пешеходный тротуары, заменено бордюрное ограждение, отремонтированы съезды", — приводятся в сообщении слова Евгения Никитина.
Глава города также отметил, что есть необходимость в ремонте автодороги на въезде со стороны Новосибирска (улица Гагарина), дороги на улице Розы Люксембург. В связи с запуском троллейбусной линии в северной части города требуется ремонт дороги на улице Топкинской.
Кроме этого обсудили вопросы благоустройства города. В рамках реализации национальных проектов, областных и муниципальных программ в Ленинске-Кузнецком благоустраивают дворы, озеленяют улицы и скверы. Также необходимо создание инженерных сетей для дальнейшей застройки жилого микрорайона №6 с развитой инфраструктурой, а также демонтаж ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов.
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ОбществоЛенинск-КузнецкийКемеровская областьСуворовСергей Цивилев
 
 
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