https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887462242.html
Источник рассказал о находках в доме маньяка, похитившего девушку на Урале
Источник рассказал о находках в доме маньяка, похитившего девушку на Урале - РИА Новости, 31.07.2023
Источник рассказал о находках в доме маньяка, похитившего девушку на Урале
Диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, скотч и самодельные деревянные приспособления нашли в ходе обысков в жилом доме поселка... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:21
2023-07-31T19:21
2023-07-31T19:21
происшествия
россия
челябинская область
дело о похищении девушки в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, скотч и самодельные деревянные приспособления нашли в ходе обысков в жилом доме поселка Смолино в Челябинске, где местный житель с 2009 года удерживал девушку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом. По данным источника РИА Новости, в доме проживали мать 1951 года рождения и сын, мать подозреваемого допрошена как свидетель: она считает, что девушка жила в доме добровольно и была сожительницей ее сына. Жилой дом находится на улице Фестивальная, 17. "Обнаружено и изъято: два ноутбука, DVD-диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, два самодельных деревянных приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии, "намордник" деревянный, простынь со следами биологического происхождения", - сказал источник. Также изъяты скотч, плоскогубцы, бак, тетради с рукописными записями, добавил он. Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.
https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887460717.html
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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происшествия, россия, челябинская область, дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Россия, Челябинская область, Дело о похищении девушки в Челябинской области
Источник рассказал о находках в доме маньяка, похитившего девушку на Урале
Источник рассказал о находках в ходе обысков в доме маньяка, похитившего девушку на Урале
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл - РИА Новости. Диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, скотч и самодельные деревянные приспособления нашли в ходе обысков в жилом доме поселка Смолино в Челябинске, где местный житель с 2009 года удерживал девушку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом. По данным источника РИА Новости, в доме проживали мать 1951 года рождения и сын, мать подозреваемого допрошена как свидетель: она считает, что девушка жила в доме добровольно и была сожительницей ее сына.
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку
Жилой дом находится на улице Фестивальная, 17.
«
"Обнаружено и изъято: два ноутбука, DVD-диски с фильмами порнографического содержания, два фаллоимитатора, два самодельных деревянных приспособления для удержания человека в неподвижном состоянии, "намордник" деревянный, простынь со следами биологического происхождения", - сказал источник.
Также изъяты скотч, плоскогубцы, бак, тетради с рукописными записями, добавил он.
Следственными органами СКРФ по Челябинской области
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой