https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887450020.html

Источник: мать похитителя девушки на Урале считала ее сожительницей сына

Источник: мать похитителя девушки на Урале считала ее сожительницей сына - РИА Новости, 31.07.2023

Источник: мать похитителя девушки на Урале считала ее сожительницей сына

Мать мужчины, который подозревается в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что она жила с ними в доме в поселке Смолино в Челябинске... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:26

2023-07-31T18:26

2023-07-31T18:45

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

дело о похищении девушки в челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Мать мужчины, который подозревается в похищении и удерживании с 2009 года девушки, считает, что она жила с ними в доме в поселке Смолино в Челябинске добровольно и являлась его сожительницей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть дом. По данным источника, в доме проживали мать 1951 года рождения и сын, мать подозреваемого допрошена как свидетель. "Она подтвердила факт проживания у них в доме девушки, сообщив, что это сожительница ее сына. Она проживала с ними добровольно, противоправных действий в отношении потерпевшей при ней не совершалось", - рассказал источник. Он также отметил, что об убийстве женщины по имени Оксана, которая проживала в доме в тот момент, когда в 2009 году подозреваемый привел девушку, женщина не знает. Также мать подозреваемого подтвердила, что девушка покинула их дом после того, как сына доставили в лечебное учреждение, добавил он. Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом.

https://ria.ru/20230731/ubiystvo-1887393359.html

https://ria.ru/20230731/detsad-1887392421.html

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, дело о похищении девушки в челябинской области