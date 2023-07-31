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Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
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08:58 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/podzhog-1887288442.html
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве
Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:58
2023-07-31T08:58
происшествия
москва
ржд
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в компании. "В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД. На движение поездов ситуация не повлияла", - сообщили в МЖД. В компании напомнили об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00", - отметили в МЖД.
https://ria.ru/20230714/podzhog-1884117605.html
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происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф недалеко от ж/д станции Очаково в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в компании.
"В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД. На движение поездов ситуация не повлияла", - сообщили в МЖД.
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В компании напомнили об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения.
"Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00", - отметили в МЖД.
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