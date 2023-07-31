https://ria.ru/20230731/podzhog-1887288442.html

Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве - РИА Новости, 31.07.2023

Неизвестные в выходные подожгли релейный шкаф на ж/д станции в Москве

Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:58

2023-07-31T08:58

2023-07-31T08:58

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Неизвестные в выходные ночью подожгли релейный шкаф недалеко от железнодорожной станции Очаково Московской железной дороги (МЖД), ситуация на движение поездов не повлияла, сообщили РИА Новости в компании. "В ночь с 28 на 29 июля из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейного шкафа недалеко от станции Очаково Киевского направления МЖД. На движение поездов ситуация не повлияла", - сообщили в МЖД. В компании напомнили об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения. "Просим сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00", - отметили в МЖД.

https://ria.ru/20230714/podzhog-1884117605.html

https://ria.ru/20230710/shkaf-1883188281.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ржд