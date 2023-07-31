https://ria.ru/20230731/podrostok-1887452662.html

Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями

Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями - РИА Новости, 31.07.2023

Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями

Подросток, запечатленный на видео с ножом в районе детской площадки в городе Видное, сейчас находится дома под контролем родителей, проводится проверка,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:35

2023-07-31T18:35

2023-07-31T18:35

происшествия

видное

россия

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подросток, запечатленный на видео с ножом в районе детской площадки в городе Видное, сейчас находится дома под контролем родителей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в администрации Ленинского городского округа Московской области. "Все профильные службы проинформированы о произошедшем инциденте, к ситуации также подключены органы опеки и попечительства. В настоящее время в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Ленинскому городскому округу. Несовершеннолетний в настоящее время находится в семье под контролем родителей", - отметили в администрации. По итогам проведенной проверки материалы дела отправятся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа, а с подростком и его семьей проведут индивидуальную профилактическую работу. В администрации отметили, что ранее ни подросток, ни его семья на учетах в службах системы профилактики не состояли. Ранее в РИА Новости поступило видео из города Видное, где подросток запечатлен разгуливающим с ножом на детской площадке близ одного из ЖК Ленинского городского округа.

https://ria.ru/20230731/prigovor-1887399916.html

https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html

видное

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), жилье