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Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями - РИА Новости, 31.07.2023
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18:35 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/podrostok-1887452662.html
Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями
Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями - РИА Новости, 31.07.2023
Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями
Подросток, запечатленный на видео с ножом в районе детской площадки в городе Видное, сейчас находится дома под контролем родителей, проводится проверка,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:35
2023-07-31T18:35
происшествия
видное
россия
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подросток, запечатленный на видео с ножом в районе детской площадки в городе Видное, сейчас находится дома под контролем родителей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в администрации Ленинского городского округа Московской области. "Все профильные службы проинформированы о произошедшем инциденте, к ситуации также подключены органы опеки и попечительства. В настоящее время в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Ленинскому городскому округу. Несовершеннолетний в настоящее время находится в семье под контролем родителей", - отметили в администрации. По итогам проведенной проверки материалы дела отправятся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа, а с подростком и его семьей проведут индивидуальную профилактическую работу. В администрации отметили, что ранее ни подросток, ни его семья на учетах в службах системы профилактики не состояли. Ранее в РИА Новости поступило видео из города Видное, где подросток запечатлен разгуливающим с ножом на детской площадке близ одного из ЖК Ленинского городского округа.
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887399916.html
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видное
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, видное, россия, московская область (подмосковье), жилье
Происшествия, Видное, Россия, Московская область (Подмосковье), Жилье
Подросток, разгуливавший с ножом в Видном, находится с родителями

Подросток, разгуливавший с ножом по площадке в Видном, сейчас под контролем родителей

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники правоохранительных органов у здания школы
Сотрудники правоохранительных органов у здания школы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудники правоохранительных органов у здания школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подросток, запечатленный на видео с ножом в районе детской площадки в городе Видное, сейчас находится дома под контролем родителей, проводится проверка, сообщили РИА Новости в администрации Ленинского городского округа Московской области.
«
"Все профильные службы проинформированы о произошедшем инциденте, к ситуации также подключены органы опеки и попечительства. В настоящее время в ситуации разбирается подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Ленинскому городскому округу. Несовершеннолетний в настоящее время находится в семье под контролем родителей", - отметили в администрации.
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По итогам проведенной проверки материалы дела отправятся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского городского округа, а с подростком и его семьей проведут индивидуальную профилактическую работу.
В администрации отметили, что ранее ни подросток, ни его семья на учетах в службах системы профилактики не состояли.
Ранее в РИА Новости поступило видео из города Видное, где подросток запечатлен разгуливающим с ножом на детской площадке близ одного из ЖК Ленинского городского округа.
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