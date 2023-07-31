https://ria.ru/20230731/podozrenie-1887475156.html

На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно

На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно - РИА Новости, 31.07.2023

На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно

Водитель школьного автобуса, показывающий детям порнографию, задержан в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:17

2023-07-31T21:17

2023-07-31T21:17

происшествия

краснодарский край

армавир

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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Водитель школьного автобуса, показывающий детям порнографию, задержан в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "На Кубани водитель школьного автобуса показывал детям порнографию. Он задержан", - рассказал собеседник агентства. В понедельник в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что 54-летний житель Армавира, ранее отбывавший срок за кражу, устроился водителем в школу и начал рассылать порнографию детям в мессенджеры. По данным телеграм-канала, в полицию обратились родители учеников.

https://ria.ru/20230720/deystviya-1885378170.html

краснодарский край

армавир

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2023

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происшествия, краснодарский край, армавир