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На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно
На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно - РИА Новости, 31.07.2023
На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно
Водитель школьного автобуса, показывающий детям порнографию, задержан в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:17
2023-07-31T21:17
2023-07-31T21:17
происшествия
краснодарский край
армавир
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Водитель школьного автобуса, показывающий детям порнографию, задержан в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "На Кубани водитель школьного автобуса показывал детям порнографию. Он задержан", - рассказал собеседник агентства. В понедельник в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что 54-летний житель Армавира, ранее отбывавший срок за кражу, устроился водителем в школу и начал рассылать порнографию детям в мессенджеры. По данным телеграм-канала, в полицию обратились родители учеников.
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происшествия, краснодарский край, армавир
Происшествия, Краснодарский край, Армавир
На Кубани заподозрили водителя школьного автобуса в показе детям порно
На Кубани задержали водителя школьного автобуса по подозрению в показе детям порно