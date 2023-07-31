https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html

Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев

Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023

Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев

Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:56

2023-07-31T15:56

2023-07-31T15:56

россия

николай патрушев

украина

сша

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена – мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html

россия

украина

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россия, николай патрушев, украина, сша