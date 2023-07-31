Рейтинг@Mail.ru
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев
Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:56
2023-07-31T15:56
россия
николай патрушев
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена – мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николай патрушев, украина, сша
Россия, Николай Патрушев, Украина, США
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев

Патрушев: победа России на Украине даст мощный импульс к изменению глобального баланса

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена – мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
«
"Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
15:25
 
РоссияНиколай ПатрушевУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала