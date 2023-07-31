https://ria.ru/20230731/pobeda-1887386580.html
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев
Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:56
2023-07-31T15:56
2023-07-31T15:56
россия
николай патрушев
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Российская специальная военная операция положила начало новому феномену – мировому большинству, а победа России над Западом на Украине станет мощным импульсом к дальнейшей смене глобального баланса сил в пользу полицентричного миропорядка, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Специальная военная операция фактически положила начало формированию нового феномена – мирового большинства, в рамках которого многие страны мира демонстрируют готовность к самостоятельному развитию, отстаиванию национальных интересов и суверенизации от гегемонии США и других стран Запада", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. "Победа России над коллективным Западом на Украине станет мощным импульсом для дальнейшего изменения глобального баланса сил в пользу отношений взаимного уважения и равноправного диалога, утверждения полицентричного миропорядка, основанного на культурно-цивилизационном многообразии мира", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, украина, сша
Россия, Николай Патрушев, Украина, США
Победа России на Украине даст мощный импульс к изменениям, заявил Патрушев
Патрушев: победа России на Украине даст мощный импульс к изменению глобального баланса