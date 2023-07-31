https://ria.ru/20230731/plyazh-1887398222.html

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин - РИА Новости, 31.07.2023

На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:37

2023-07-31T16:37

2023-07-31T17:08

стамбул

в мире

шиле

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СТАМБУЛ, 31 июл — РИА Новости. Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV."30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", — приводится заявление властей провинции Стамбул.Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар."Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло", — заявил собеседник агентства.Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.

https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html

стамбул

шиле

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

стамбул, в мире, шиле