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На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин - РИА Новости, 31.07.2023
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:37
2023-07-31T16:37
2023-07-31T17:08
стамбул
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шиле
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СТАМБУЛ, 31 июл — РИА Новости. Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV."30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", — приводится заявление властей провинции Стамбул.Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар."Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло", — заявил собеседник агентства.Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.
https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, в мире, шиле
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
На пляже курорта Шиле в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин