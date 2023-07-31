Рейтинг@Mail.ru
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 31.07.2023 (обновлено: 17:08 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/plyazh-1887398222.html
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин - РИА Новости, 31.07.2023
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин
Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:37
2023-07-31T17:08
стамбул
в мире
шиле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887410776_0:114:641:474_1920x0_80_0_0_23612173ab5edead9ceada0fcba2b9a6.jpg
СТАМБУЛ, 31 июл — РИА Новости. Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV."30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", — приводится заявление властей провинции Стамбул.Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар."Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло", — заявил собеседник агентства.Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.
https://ria.ru/20230719/mina-1885027618.html
стамбул
шиле
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887410776_0:137:640:617_1920x0_80_0_0_d400de32ad3874e88eeb77ba8fc922a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, в мире, шиле
Стамбул, В мире, Шиле
На пляже в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

На пляже курорта Шиле в окрестностях Стамбула нашли 28 неразорвавшихся мин

© Фото : NTVНеразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : NTV
Неразорвавшийся боеприпас, обнаруженный на пляже Софулар в Турции
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 31 июл — РИА Новости. Власти закрыли пляж на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула, где нашли 28 неразорвавшихся мин, сообщил телеканал NTV.
«
"30 июля в 10:00 по местному времени (совпадает с мск. — Прим. ред.) в ходе погружения водолазов были обнаружены не менее 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения", — приводится заявление властей провинции Стамбул.
Найденные снаряды обезвредят в среду. Источник в полиции Шиле рассказал РИА Новости, что закрыт пляж Софулар.
"Все остальные пляжи Шиле, кроме Софулар, открыты для отдыхающих, там никаких проблем не возникло", — заявил собеседник агентства.
Водолазы продолжают обследовать морское дно у пляжа.
Корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
В Черном море обнаружили дрейфующую украинскую мину
19 июля, 12:28
 
СтамбулВ миреШиле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала