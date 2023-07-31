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Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
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20:50 31.07.2023 (обновлено: 20:58 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/peregovory-1887472908.html
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:50
2023-07-31T20:58
в мире
вашингтон (штат)
украина
саудовская аравия
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Разумеется, мы поддерживаем данный саммит", - сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя встречу на высшем уровне, которая, предположительно, стартует на текущей неделе в саудовской Джидде.Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме."Что касается того, будут ли участвовать представители властей США, я готов подтвердить, что это так", - добавил Миллер.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной - Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, саудовская аравия, цены на нефть, дмитрий песков
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Дмитрий Песков
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Вашингтон поддержал проведение многосторонних переговоров по Украине в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Разумеется, мы поддерживаем данный саммит", - сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя встречу на высшем уровне, которая, предположительно, стартует на текущей неделе в саудовской Джидде.
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Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме.
«
"Что касается того, будут ли участвовать представители властей США, я готов подтвердить, что это так", - добавил Миллер.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной - Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
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В миреВашингтон (штат)УкраинаСаудовская АравияЦены на нефтьДмитрий Песков
 
 
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