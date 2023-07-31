https://ria.ru/20230731/peregovory-1887472908.html
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2023
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:50
2023-07-31T20:50
2023-07-31T20:58
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Вашингтон поддерживает проведение многосторонних переговоров в Саудовской Аравии по Украине, представители США также намерены принять в них участие, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Разумеется, мы поддерживаем данный саммит", - сказал Миллер в ходе брифинга, комментируя встречу на высшем уровне, которая, предположительно, стартует на текущей неделе в саудовской Джидде.Как отметил дипломат, в Вашингтоне уделяют первостепенное внимание тому, чтобы Киев был представлен на мероприятиях, на которых будет обсуждаться дипломатическое решение украинского конфликта. При этом Миллер отказался огласить список стран, которые примут участие в предстоящем форуме."Что касается того, будут ли участвовать представители властей США, я готов подтвердить, что это так", - добавил Миллер.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной - Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html
https://ria.ru/20230730/peregovory-1887136793.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, саудовская аравия, цены на нефть, дмитрий песков
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Саудовская Аравия, Цены на нефть, Дмитрий Песков
Вашингтон поддержал проведение переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Вашингтон поддержал проведение многосторонних переговоров по Украине в Саудовской Аравии