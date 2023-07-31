https://ria.ru/20230731/pekin-1887329682.html

Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней

Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 31.07.2023

Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней

Власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках, десятки тысяч... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:25

2023-07-31T12:25

2023-07-31T12:25

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках, десятки тысяч жителей китайской столицы эвакуируют из-за дождей, сообщается о двух погибших. По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта. Ранее понедельник пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметров осадков соответственно. По состоянию на 23.00 воскресенья в городе из-за дождей эвакуировали 31 338 человек, передало Центральное телевидение Китая. Также сообщалось, что были приостановлены работы на более чем 4 тысячах строительных объектов. Кроме того, по сообщению телевидения, из-за проливных дождей около пяти тысяч человек эвакуировали в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы. На данный момент в этом районе обнаружили двух погибших. По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.

https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html

https://ria.ru/20230731/sakhalin-1887282230.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, китай