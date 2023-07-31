Рейтинг@Mail.ru
Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/pekin-1887329682.html
Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней
Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней - РИА Новости, 31.07.2023
Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней
Власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках, десятки тысяч... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:25
2023-07-31T12:25
в мире
пекин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/30/1497963012_0:0:5625:3164_1920x0_80_0_0_af57262a9ab99345efd0f08ad6eabb9f.jpg
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках, десятки тысяч жителей китайской столицы эвакуируют из-за дождей, сообщается о двух погибших. По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта. Ранее понедельник пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков. Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметров осадков соответственно. По состоянию на 23.00 воскресенья в городе из-за дождей эвакуировали 31 338 человек, передало Центральное телевидение Китая. Также сообщалось, что были приостановлены работы на более чем 4 тысячах строительных объектов. Кроме того, по сообщению телевидения, из-за проливных дождей около пяти тысяч человек эвакуировали в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы. На данный момент в этом районе обнаружили двух погибших. По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.
https://ria.ru/20230728/sochi-1886774266.html
https://ria.ru/20230731/sakhalin-1887282230.html
пекин
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149796/30/1497963012_188:0:5188:3750_1920x0_80_0_0_9ca342887a9d93ea598cdc0ffe7783e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, китай
В мире, Пекин, Китай
Власти Пекина выпустили "красное" предупреждение из-за ливней

Из-за ливней в Пекине погибли два человека, десятки тысяч людей эвакуируют

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрохожие во время сильного дождя в Пекине
Прохожие во время сильного дождя в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Прохожие во время сильного дождя в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Власти Пекина, на фоне сильных дождей, выпустили наивысшее "красное" предупреждение о геологических катастрофах и метеорологических рисках, десятки тысяч жителей китайской столицы эвакуируют из-за дождей, сообщается о двух погибших.
По сообщению городских метеорологических служб, наивысшее предупреждение связано с тем, что в некоторых районах города существует повышенный риск оползней, селей, обвалов грунта.
Ранее понедельник пекинская метеорологическая станция также объявляла о "красном" наивысшем уровне предупреждения из-за сильных дождей в различных районах Пекина. По данным станции, дожди продолжат идти по крайней мере до 8 утра вторника. Также сообщалось, что с 8 вечера (15.00 по мск) 29 июля до 14.00 (9.00 по мск) 31 августа в среднем по Пекину выпало 182 миллиметра осадков.
Наибольшее количество осадков пришлось на районы Фаншань на юго-западе Пекина и Мэньтоугоу на западе китайской столицы, где в среднем за указанное время выпало 347,8 и 322,5 миллиметров осадков соответственно.
По состоянию на 23.00 воскресенья в городе из-за дождей эвакуировали 31 338 человек, передало Центральное телевидение Китая. Также сообщалось, что были приостановлены работы на более чем 4 тысячах строительных объектов.
Курорт Красная поляна в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Сочи из-за ливней закрываются канатные дороги
28 июля, 12:10
Кроме того, по сообщению телевидения, из-за проливных дождей около пяти тысяч человек эвакуировали в районе Мэньтоугоу на западе китайской столицы. На данный момент в этом районе обнаружили двух погибших.
По состоянию на 14.00 31 июля, сильные ливни повлияли на работу общественного транспорта на 428 маршрутах, из них на 346 маршрутах было приостановлено движение. Движение всего общественного транспорта прекратили в районе Хуайжоу на севере Пекина. Также движение прекратили на всей линии метро Яньфан. Сообщалось, что пекинский международный аэропорт Шоуду отменил 40 рейсов из-за ливней с грозами, множество рейсов были задержаны.
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Жителей севера Сахалина предупредили о сильном ветре и дожде
07:48
 
В миреПекинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала