Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников
Памятник воинам-освободителям "Танк" в Калуге. Архивное фото
КАЛУГА, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил шире использовать механизмы государственно-частного партнерства в деле охраны объектов культурного наследия, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства. В числе рассмотренных вопросов - сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия Калужской области в 2023 году. Владислав Шапша акцентировал внимание на значимости этой работы, отметив, что президент России Владимир Путин относит сохранение культурного наследия к важнейшим факторам укрепления государства.
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"Культурное наследие имеет огромное воспитательное значение. Укрепляет национальное самосознание народа. Помогает каждому человеку ощутить сопричастность с великой культурой своей страны. В государственный реестр объектов культурного наследия внесено около 700 памятников истории и культуры нашей области. Мы ведем планомерную работу по их сохранению", - подчеркнул губернатор.
На заседании озвучили информацию о работах по сохранению ряда значимых для региона памятников. В частности, продолжается работа по сохранению исторической застройки города Боровска, который в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в 2020 году стал историческим поселением федерального значения. Дом гражданского губернатора в Калуге реставрируется с приспособлением под выставочный центр государственного Эрмитажа. Уже проведены основные демонтажные работы внутри здания, и в ближайшее время будут организованы археологические исследования на прилегающей территории.
С августа этого года начнутся ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Пафнутьево-Боровского монастыря 1670 года постройки, который является визитной карточкой Калужской области, информирует областное правительство.
Еще один знаковый объект - Дом Шепочкина в Полотняном заводе. По данным областного правительства, в процессе проводимых в 2023 году работ по сохранению настенных и потолочных росписей были открыты ранее неизвестные сюжеты начала XIX века, а также потайная лестница. К концу года реставрационные работы планируется завершить, чтобы в следующем году, в год 225-летия А.С. Пушкина, Дом Щепочкина открыл свои двери как музей.
Подводя итог обсуждению, Владислав Шапша отметил, что объем работ большой, бюджетных средств на все объекты не хватит.
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"Но есть действенные инструменты, в том числе государственно-частное партнерство, которое позволяет нам привлекать частных инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. Делается это вполне успешно. И надо эту практику шире использовать в работе. И поддерживать тех людей, которые готовы вкладывать собственные средства в восстановление таких исторических объектов", - сказал Шапша. Он призвал не отпугивать бизнесменов избыточным контролем.