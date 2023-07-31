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Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников - РИА Новости, 31.07.2023
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Калужская область
 
14:58 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/pamyatniki-1887371237.html
Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников
Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников - РИА Новости, 31.07.2023
Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил шире использовать механизмы государственно-частного партнерства в деле охраны объектов культурного... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:58
2023-07-31T14:58
калужская область
калужская область
россия
боровск
владислав шапша
владимир путин
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КАЛУГА, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил шире использовать механизмы государственно-частного партнерства в деле охраны объектов культурного наследия, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства. В числе рассмотренных вопросов - сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия Калужской области в 2023 году. Владислав Шапша акцентировал внимание на значимости этой работы, отметив, что президент России Владимир Путин относит сохранение культурного наследия к важнейшим факторам укрепления государства. "Культурное наследие имеет огромное воспитательное значение. Укрепляет национальное самосознание народа. Помогает каждому человеку ощутить сопричастность с великой культурой своей страны. В государственный реестр объектов культурного наследия внесено около 700 памятников истории и культуры нашей области. Мы ведем планомерную работу по их сохранению", - подчеркнул губернатор. На заседании озвучили информацию о работах по сохранению ряда значимых для региона памятников. В частности, продолжается работа по сохранению исторической застройки города Боровска, который в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в 2020 году стал историческим поселением федерального значения. Дом гражданского губернатора в Калуге реставрируется с приспособлением под выставочный центр государственного Эрмитажа. Уже проведены основные демонтажные работы внутри здания, и в ближайшее время будут организованы археологические исследования на прилегающей территории. С августа этого года начнутся ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Пафнутьево-Боровского монастыря 1670 года постройки, который является визитной карточкой Калужской области, информирует областное правительство. Еще один знаковый объект - Дом Шепочкина в Полотняном заводе. По данным областного правительства, в процессе проводимых в 2023 году работ по сохранению настенных и потолочных росписей были открыты ранее неизвестные сюжеты начала XIX века, а также потайная лестница. К концу года реставрационные работы планируется завершить, чтобы в следующем году, в год 225-летия А.С. Пушкина, Дом Щепочкина открыл свои двери как музей. Подводя итог обсуждению, Владислав Шапша отметил, что объем работ большой, бюджетных средств на все объекты не хватит. "Но есть действенные инструменты, в том числе государственно-частное партнерство, которое позволяет нам привлекать частных инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. Делается это вполне успешно. И надо эту практику шире использовать в работе. И поддерживать тех людей, которые готовы вкладывать собственные средства в восстановление таких исторических объектов", - сказал Шапша. Он призвал не отпугивать бизнесменов избыточным контролем.
https://ria.ru/20230727/tekhnopark-1886669275.html
https://ria.ru/20230717/natsproekty-1884710569.html
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калужская область, россия, боровск, владислав шапша, владимир путин
Калужская область, Калужская область, Россия, Боровск, Владислав Шапша, Владимир Путин

Шапша поручил чаще привлекать бизнес в деле охраны памятников

© Фото : @ShapshaVV/FacebookПамятник воинам-освободителям "Танк" в Калуге
Памятник воинам-освободителям Танк в Калуге - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : @ShapshaVV/Facebook
Памятник воинам-освободителям "Танк" в Калуге. Архивное фото
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КАЛУГА, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил шире использовать механизмы государственно-частного партнерства в деле охраны объектов культурного наследия, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник губернатор Владислав Шапша провел заседание регионального правительства. В числе рассмотренных вопросов - сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия Калужской области в 2023 году. Владислав Шапша акцентировал внимание на значимости этой работы, отметив, что президент России Владимир Путин относит сохранение культурного наследия к важнейшим факторам укрепления государства.
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«
"Культурное наследие имеет огромное воспитательное значение. Укрепляет национальное самосознание народа. Помогает каждому человеку ощутить сопричастность с великой культурой своей страны. В государственный реестр объектов культурного наследия внесено около 700 памятников истории и культуры нашей области. Мы ведем планомерную работу по их сохранению", - подчеркнул губернатор.
На заседании озвучили информацию о работах по сохранению ряда значимых для региона памятников. В частности, продолжается работа по сохранению исторической застройки города Боровска, который в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина в 2020 году стал историческим поселением федерального значения. Дом гражданского губернатора в Калуге реставрируется с приспособлением под выставочный центр государственного Эрмитажа. Уже проведены основные демонтажные работы внутри здания, и в ближайшее время будут организованы археологические исследования на прилегающей территории.
С августа этого года начнутся ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Пафнутьево-Боровского монастыря 1670 года постройки, который является визитной карточкой Калужской области, информирует областное правительство.
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Еще один знаковый объект - Дом Шепочкина в Полотняном заводе. По данным областного правительства, в процессе проводимых в 2023 году работ по сохранению настенных и потолочных росписей были открыты ранее неизвестные сюжеты начала XIX века, а также потайная лестница. К концу года реставрационные работы планируется завершить, чтобы в следующем году, в год 225-летия А.С. Пушкина, Дом Щепочкина открыл свои двери как музей.
Подводя итог обсуждению, Владислав Шапша отметил, что объем работ большой, бюджетных средств на все объекты не хватит.
«
"Но есть действенные инструменты, в том числе государственно-частное партнерство, которое позволяет нам привлекать частных инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. Делается это вполне успешно. И надо эту практику шире использовать в работе. И поддерживать тех людей, которые готовы вкладывать собственные средства в восстановление таких исторических объектов", - сказал Шапша. Он призвал не отпугивать бизнесменов избыточным контролем.
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Калужская областьКалужская областьРоссияБоровскВладислав ШапшаВладимир Путин
 
 
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