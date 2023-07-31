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В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения - РИА Новости, 31.07.2023
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12:28 31.07.2023 (обновлено: 15:23 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/padenie-1887330640.html
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения - РИА Новости, 31.07.2023
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения
Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:28
2023-07-31T15:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительным данным, у женщины закружилась голова, из-за чего она упала на пути", — уточнили в полиции.Она не пострадала, наезда поезда не произошло.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения

В московском метро на станции "Кожуховская" девушка упала на пути из-за головокружения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры на эскалаторе
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры на эскалаторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительным данным, у женщины закружилась голова, из-за чего она упала на пути", — уточнили в полиции.
Она не пострадала, наезда поезда не произошло.
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути.
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