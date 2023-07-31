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В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения - РИА Новости, 31.07.2023
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения
Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:28
2023-07-31T12:28
2023-07-31T15:23
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительным данным, у женщины закружилась голова, из-за чего она упала на пути", — уточнили в полиции.Она не пострадала, наезда поезда не произошло.Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути.
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происшествия, москва
В московском метро девушка упала на пути из-за головокружения
В московском метро на станции "Кожуховская" девушка упала на пути из-за головокружения
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Девушка оказалась на путях на станции "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы из-за головокружения, ее быстро подняли на платформу, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"По предварительным данным, у женщины закружилась голова, из-за чего она упала на пути", — уточнили в полиции.
Она не пострадала, наезда поезда не произошло.
Ранее в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщали об увеличении интервалов движения поездов на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро из-за человека на пути.
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